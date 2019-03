Wanna Marchi e Stafania Nobile | “Dalla D’Urso ci hanno teso un agguato Enrica

Barbara D’Urso attaccata da Wanna Marchi e figlia? “Teso un agguato” : Barbara D’Urso: la confessione di Stefania Nobile e Wanna Marchi dopo Live Nella seconda puntata di Live Non è la D’Urso è andato in onda un vero e proprio Wanna Marchi e Stefania Nobile show. Madre e figlia, che hanno scontato in carcere nove anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla truffa, si sono rese da subito protagoniste di uno scontro molto acceso con gli altri ...

Wanna Marchi e Stefania Nobile choc : “Noi punite per aver venduto del sale a deficienti che ci hanno creduto” : “Siamo state punite per aver venduto sale a dei deficienti che ci hanno creduto“: è la frase choc che Wanna Marchi ha detto in diretta su Canale 5 a “Live – Non è la D’Urso“, la trasmissione di Barbara D’Urso a cui ha partecipato assieme alla figlia Stefania. “Dopo 18 anni (tutto è incominciato infatti dopo un servizio di Striscia la Notizia del novembre 2001 che ha fatto scattare le indagini ...

Wanna Marchi e Stefania Nobile : "La nostra nuova vita in Albania" (video) : prosegui la letturaWanna Marchi e Stefania Nobile: "La nostra nuova vita in Albania" (video) pubblicato su Gossipblog.it 20 marzo 2019 23:58.

FRANCESCO CAMPANA - MARITO DI Wanna MARCHI/ Chi è? Lei : "Sono follemente innamorata" : Chi è FRANCESCO CAMPANA MARITO di WANNA MARCHI? Matrimonio 'semplice e senza sfarzi' dopo 29 anni di convivenza. 'Ci basta l'amore'