Wall Street in territorio positivo

Wall Street stratosferica - l'Europa no! : Più modesto il calo di Parigi, -0,1%,, mentre oggi Londra, +0,9%, ha messo a segno un altro ottimo rialzo, confermando che la sua economia non avrà ripercussioni negative dalla Brexit. Positiva anche ...

Borse - Piazza Affari sfrutta l'onda rialzista di Wall Street : La politica accomodante degli istituti centrali incrementa gli acquisti anche sull'obbligazionario italiano. Il rendimento del Btp 10 anni scende al 2,45% . Si restringe leggermente anche lo spread ...

I Levi s tornano a Wall Street - alla Borsa Usa cade per un giorno il divieto di indossare jeans : Trentaquattro anni dopo essersi chiusi alle spalle la porta di Wall Street, i jeans Levi's tornano in Borsa per un secondo battesimo che avviene - come sempre con i marchi noti sulla Borsa americana - ...

Wall Street in rosso scontando pessimismo Fed : Fatica la Borsa di New York all'Opening Bell , ancora scossa dalle dichiarazioni fatte ieri dalla Federal Reserve che, oltre a confermare il mantenimento inalterato dei tassi agli attuali livelli, ha ...

Levi Strauss pronta al debutto a Wall Street : E' tutto pronto a Wall Street per il ritorno in Borsa di Levi Strauss . Il gruppo americano che produce i famosi blu jeans conosciuti in tutto il mondo debutterà tra poche ore sul mercato statunitense al prezzi di 17 dollari per azione. Sopra la forchetta indicata tra 14 e 16 dollari. Levi Strauss & Co. viene così valutata 6,55 miliardi di ...

I jeans Levi’s tornano a Wall Street - ora valgono 6 - 6 miliardi : I jeans della Levi’s (Photo by Joe Raedle/Getty Images) Nell’affollato calendario delle quotazioni miliardarie che si preparano a Wall Street per il 2019 è previsto anche il ritorno dello storico marchio di jeans Levi’s, che il 21 marzo si quota con un valore di 6,6 miliardi di dollari. La compagnia, fondata nel 1853 negli Stati Uniti dall’imprenditore tessile Levi Strauss, mancava dalla Borsa ormai da 34 anni. La compagnia era stata ...

Levi Strauss pronta al debutto a Wall Street : E' tutto pronto a Wall Street per il ritorno in Borsa di Levi Strauss . Il gruppo americano che produce i famosi blu jeans conosciuti in tutto il mondo debutterà tra poche ore sul mercato statunitense ...

Wall Street in ripresa dopo la Fed : Recupera terreno il listino USA , dopo la decisione della Fed di lasciare invariati i tassi e di non voler alzare il costo del denaro nel 2019 . L'indice Dow Jones si attesta sui valori della vigilia ...

Wall Street avvia la seduta all'insegna della cautela : L'incertezza continua a guidare le contrattazioni sulla Borsa di New York che, dopo aver chiuso in frazionale ribasso nella seduta di ieri, mantiene un trend leggermente inferiore alla parità anche ...

Wall Street positiva : La borsa di Wall Street continua sulla strada del rialzo con gli investitori che aspettano l'esito della due giorni indetto dal FOMC, il braccio operativo della Federal Reserve. Gli esperti vedono ...

Borsa Europa si rafforza con Wall Street : MILANO, 19 MAR - L'apertura in rialzo di Wall Street rafforza le Borse europee, con Piazza Affari che guadagna l'1% e Londra che sale dello 0,58%, all'indomani dell'ennesimo colpo assestato all'...

Borsa Italiana oggi - Milano accelera con Wall Street. Spread stabile : Seduta in rialzo per Borsa Italiana . Milano apre in positivo, +0,19% a 21.275 punti, e nel pomeriggio l'indice Ftse Mib di Piazza Affari accelera, portandosi ora a +1,02% a 21.450 punti. Sulla scia ...

Tonica Wall Street in attesa del responso della Fed : Wall Street apre in positivo rinvigorita dai pronostici più che rassicuranti sugli esiti della due giorni indetto dal FOMC , il braccio operativo della Fed. Gli esperti vedono infatti come probabile ...

Tonica Wall Street : Lieve aumento per la Borsa di New York , che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 2.832,94 punti. In ...