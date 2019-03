Volvo - I 60 anni della cintura di sicurezza e della condivisione

quattroruote

(Di giovedì 21 marzo 2019) Normalmente, un compleanno implica che sia il festeggiato a ricevere il regalo. La, però, non la pensa così. Infatti, per celebrare i sessantdianteriore a tre punti, che evitò di brevettare per agevolarne la diffusione, rende accessibile allintera industria del settore automotive i dati raccolti durante sei decenni di studi attraverso una biblioteca digitale.La ricerca va oltre le stelle. Si tratta di un modo esplicito per ribadire che lacontinua a ritenere questo fattore non solo fondamentale per la sua produzione, ma anche un valore civico che trascende da qualsiasi valutazione di carattere economico oltre che dai punteggi delle prove di crash test obbligatorie. Ladà vita al progetto Eva. lacronimo di Equal vehicles for all, in sostanza auto uguali per tutti dal punto di vistaEva per accelerare la ...

