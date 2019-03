Volley | Champions | Perugia in semifinale | dominato lo Chaumont

Volley : Champions League - Perugia chiude il conti con lo Chaumont : IL TABELLINO- SIR COLUSSI SICOMA Perugia - Chaumont VB 52 HM 3-0, 25-21, 25-16, 25-17, SIR COLUSSI SICOMA Perugia: Piccinelli, L,, Ricci 9, Hoag 0, Hoogendoorn 0, Seif 0, Leon Venero 16, Lanza 6, ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia inarrestabile! Chaumont annientato - Block Devils in semifinale! : Dopo la prodigiosa rimonta nella partita d’andata, Perugia regola con un netto 3-0 (25-21; 25-16, 25-17) la formazione francese dello Chaumont e conquista l’accesso alla semifinale della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. La squadra allenata da Lorenzo Bernardi ha fatto tesoro degli errori commessi nella sfida della scorsa settimana e non ha lasciato nulla al caso, aggredendo l’avversario sin dalle prime battute e ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Novara a caccia della semifinale - bisogna chiudere i conti con lo Stoccarda : Novara vuole essere la quarta semifinalista della Champions League 2019 di Volley femminile ma per festeggiare bisogna superare l’ostacolo Stoccarda nel ritorno dei quarti. Le piemontesi scenderanno in campo al PalaIgor domani sera (ore 20.30) e partiranno con tutti i favori del pronostico, forti anche della vittoria per 3-1 ottenuta nel match d’andata in trasferta, ma non bisognerà sottovalutare l’avversario se si vorrà ...

LIVE Perugia-Chaumont Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : gli umbri inseguono la semifinale : Stasera alle 20:30 si disputerà il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile, Perugia-Chaumont. All’andata i Block Devils si sono imposti in rimonta sul campo dei francese e ora sono chiamati ad una prestazione casalinga di rilievo visto la superiorità schiacciante sulla carta. I Campioni d’Italia, in sofferenza nel match di andata, hanno archiviato il primo posto nella regular season di SuperLega e ...

Volley - Champions League 2019 : Civitanova sogna la semifinale - missione casalinga con la Dinamo Mosca : Civitanova ha nel mirino le semifinali della Champions League 2019 di Volley maschile ma la corsa verso l’ingresso tra le quattro grandi d’Europa è ancora lunga, la Lube ha vinto l’andata dei quarti nella tana della Dinamo Mosca ma il successo maturato al tie-break non è sufficiente per dormire sonni tranquilli. I ragazzi di Fefé De Giorgi sono pronti a una nuova battaglia in occasione dell’incontro di ritorno previsto ...

Perugia-Chaumont - Champions League Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 20 marzo si gioca Perugia-Chaumont, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. I Block Devils andranno a caccia della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale per importanza e partiranno con il vantaggio di avere vinto l’andata per 3-2, settimana scorsa i ragazzi di Lorenzo Bernardi sono andati in grande difficoltà sul campo della formazione francese e si sono ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia a caccia della semifinale - con lo Chaumont per chiudere i conti : Perugia va a caccia delle semifinali della Champions League 2019 di Volley maschile, la corazzata umbra è tra le grandi favorite per la conquista del trofeo e punta a entrare tra le quattro grandi della massima competizione continentale per importanza. Giovedì 20 marzo (ore 20.30) i ragazzi di Lorenzo Bernardi affronteranno lo Chaumont nel ritorno dei quarti di finale, si ripartirà dalla sofferta vittoria per 3-2 ottenuta settimana scorsa ...

Volley : Champions Femminile - Scandicci sfiora l'impresa ma passa il Fenerbahce : IL TABELLINO- Fenerbahce OPET ISTANBUL - SAVINO DEL BENE Scandicci 3-2, 19-25, 26-28, 25-22, 25-17, 15-8, Fenerbahce OPET ISTANBUL: Antonijevic 3, Babat 9, Vargas Abreu 35, Bricio Ramos 14, Erdem ...

Conegliano-Fenerbahce - semifinale Champions League Volley femminile : date - programma - orari e tv : Conegliano affronterà il Fenerbahce nella semifinale della Champions League 2019 di volley femminile. Le Pantere sono riuscite nell’impresa di eliminare l’Eczacibasi Istanbul realizzando una clamorosa rimonta contro la corazzata turca, imponendosi per 3-1 in trasferta e vincendo poi al golden set di spareggio. Le Campionesse d’Italia sono entrate tra le quattro grandi d’Europa e ora se la dovranno vedere con una nuova ...

Volley : Champions Femminile - Conegliano strepitosa ad Istanbul - è in semifinale : La cronaca. Coach Santarelli schiera Wolosz in diagonale con Fabris, al centro Folie e De Kruijf, schiacciatrici Hill er Sylla, libero De Gennaro. Le Pantere partono bene, 0-2,, mentre a sorpresa non ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci sogna la rimonta ma si spegne sul 2-0 - Fenerbahce in semifinale : Scandicci ci ha provato, ha lottato su ogni pallone, ha sfiorato la clamorosa impresa sportiva ma non è riuscita a completare la remuntada ed è così stata eliminata dal Fenerbahce nei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile. Le toscane dovevano ribaltare la sconfitta per 3-1 rimediata la scorsa settimana in casa e si sono presentate a Istanbul con la voglia di espugnare il Burhan Felek Salonu, si sono involate sul 2-0 e ...

