Volley | Champions League 2019 | Civitanova gigantesca | stritolata la Dinamo Mosca Lube in

oasport

(Di giovedì 21 marzo 2019)surclassa lacon un roboante 3-0 (25-16; 25-21; 25-21) in appena 74 minuti di gioco nel ritorno dei quarti di finale delladimaschile e, complice anche il successo per 3-2 dell’andata, si qualifica alle semifinali della massima competizione continentale. Laha dominato l’incontro in lungo e in largo, dimostrandosi decisamente più forte della compagine russa e meritando il passaggio del turno: ora i vicecampioni d’Europa se la dovranno vedere con il PGE Skra Belchatow, formazione polacca allenata da Roberto Piazza che ha avuto la meglio sullo Zenit San Pietroburgo. I ragazzi di Fefé De Giorgi, terzi in SuperLega a quattro punti dalla capolista Perugia, non hanno sottovalutato l’incontro dopo aver sofferto moltissimo settimana scorsa, hanno preso l’avversario con le pinze e lo hanno domato giocando ...

notizieoggi_com : Volley, Champions: Perugia in semifinale, dominato lo Chaumont- - OA_Sport : #volley CIVITANOVA IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE! La Lube stritola la Dinamo Mosca, due italiane tra le quattro… - zazoomblog : LIVE Novara-Stoccarda volley femminile Champions League in DIRETTA: i tedeschi vincono il terzo set ma Novara in se… -