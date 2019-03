Vittorio Feltri e lo sciopero del Giornale | ' Mai visto tanta stupidità Fa bene

Vittorio Feltri - la morte di Lorenzo Orsetti : 'Chi di cecchino ferisce - di cecchino perisce' : Dispiace a tutti, un connazionale che va in giro per il mondo e poi crepa in battaglia ci turba e non possiamo che averne pietà. Tuttavia ci domandiamo perché abbia abbandonato la sua specialità di ...

'Sono cazz*** tuoi'. Il presidente cinese in Italia? Vittorio Feltri lo accoglie così : strepitoso : 'Molti discutono', si legge nell'inchiesta firmata da Mario Giordano, 'senza accorgersi del fatto che già adesso molti gioielli della nostra economia sono finiti, nel silenzio assoluto, nelle mani di ...

Vittorio Feltri - la rabbia contro il senegalese di San Donato che ha incendiato il bus : "O nuoti o anneghi" : "Un tizio nero", scrive Vittorio Feltri su Twitter, "ha incendiato un autobus pieno di bambini per vendicare gli africani morti in mare. Ingenuo. O nuoti o anneghi. Che c’entrano i fanciulli nostri?". Così il direttore di Libero commenta la vicenda del senegalese che a San Donato, vicino a Milano, h

Vittorio Feltri attacca Greta Thunberg : "Continua a strillare perché il pianeta si scalda. Stupidina" : "Lei però vive in Svezia dove fa un freddo cane e dovrebbe essere contenta di godere di un po' di tepore". Vittorio Feltri contro Greta Thunberg su Twitter. "Greta continua a strillare perché il pianeta si scalda" scrive Feltri all'inizio del tweet prima di definire la giovane attivista proposta al Premio Nobel per la pace come una "Stupidina".Greta continua a strillare perché il pianeta si scalda. Lei però vive in ...

Vittorio Feltri e quella storia di un amore infelice : quando si parla di morte e di come ci seppelliranno : Me ne accorgo sin dalla prima riga del romanzo (breve) di Alain Elkann. L'eleganza è lui stesso. Si trasferisce nella prosa, nei sentimenti, nello sguardo sulla donna che ama riamato, con profondità e delicatezza, ma senza decidersi a farne il suo tutto, perché il pensiero della morte e della tomba

Vittorio Feltri e la balla del riscaldamento globale : "Fanciulli e giornaloni - basta blaterare" : La pubblicistica è impazzita e blandisce gli sciocchini che vanno a migliaia in piazza per dire stupidaggini a riguardo della Terra, a loro giudizio sul punto di ucciderne gli abitanti. La Stampa di Torino ha toccato il diapason con questo titolo in seconda pagina: «L' urlo dei ragazzi italiani: gu

Otto e Mezzo - Vittorio Feltri inchioda Lilli Gruber sul riscaldamento globale : "Questa roba..." : A Otto e Mezzo su La7 Lilli Gruber, a Le parole della settimanasu Rai 3 Massimo Gramellini. Cosa li accomuna? Aver fatto due programmi, sabato sera, dedicati al global warming, sulla scia della manifestazione di Milano (e di quelle avvenute in tutto il mondo) di venerdì. Discussione che con discreta

Vittorio Feltri affonda Giulia Sarti : 'Suicidio da stupidi. Mi stupisco delle oche che...' : I fautori dei propri guai non recitano quasi mai il mea culpa. Non dicono a se stessi di aver sbagliato, bensì puntano su altri l' indice accusatore. È una pratica diffusa che difficilmente sarà ...

Vittorio Feltri durissimo con i ragazzi pro-ambiente : "Pieni di droga - studiate". Come li inchioda : Dito puntato contro i ragazzi che ieri, venerdì 15 marzo, sono scesi in piazza un po' in tutto il mondo in "difesa" del clima. A puntare il dito è Vittorio Feltri, direttore di Libero, da sempre scettico sulle teorie relative al riscaldamento globale. E lo scetticismo del direttore viene confermato

Vittorio Feltri e lo "sconto di pena" all'uomo che accoltella la moglie : colpa dei politici - non dei giudici : Discutere di un fatto del quale non si conoscono i particolari è impresa ardua. Ma noi ci proviamo lo stesso. Ha suscitato impressione la condanna a "soli" sedici anni di un tizio, tale Gamboa, che ha ucciso la moglie, Angela, con una coltellata perché lei lo avrebbe deluso. In che senso? La signora

Caso Giulia Sarti - Vittorio Feltri critica duramente Lilli Gruber per difendere la grillina : Vittorio Feltri critica duramente Lilli Gruber per come ha trattato il Caso di Giulia Sarti Lilli Gruber è una brava giornalista televisiva, dirige con successo da anni Otto e mezzo, programma serale de La 7 sbilanciato a sinistra e per questo apprezzato dai progressisti benestanti, i più fessi della compagnia. Qualche giorno fa la conduttrice diventata famosa … Continue reading Caso Giulia Sarti, Vittorio Feltri critica duramente Lilli ...

