Vito Bardi | La sinistra ha fatto a pezzi la Basilicata

(Di giovedì 21 marzo 2019) Forse uno dei più giovani ad intraprendere la carriera militare, visto che ad appena 16 anni, era il 1967, entrò alla scuola militare "Nunziatella". Oggi, che ne ha 68, 4 lauree, un master e svariati incarichi di comando, ha deciso di mettere la sua lunga esperienza nella Guardia di Finanza al servizio della comunità. Il generale di Corpo d'Armata (in congedo), potentino di origine, sposato con due figli, è il candidato del centrodestra a governatore della.Generale, a lei che ha girato tutta Italia, le diranno che uno che ha sempre vissuto fuori dallanon possa governarla. "Me l'hanno già detto".E cos'ha risposto?"Che visto come è stata governata fino a oggi meglio che ora venga uno da fuori".Salvini cosa le ha detto? "È stato molto cordiale, mi ha detto che pensa che sicuramente potrò far bene". E Berlusconi?"Ha esaminato a fondo il mio profilo e mi ha ...

