Viaggio alla scoperta del Louvre Abu Dhabi | il museo che celebra la tolleranza

Tutti i perchè del noleggio auto : dalla vacanza al Viaggio di lavoro : Qualunque sia il motivo che vi porti in viaggio, una trasferta di lavoro o una vacanza, noleggiare un’auto può essere estremamente utile, talvolta risolutivo. Per tale ragione, confrontare i prezzi del noleggio è d’obbligo: ricordatevi di comparare sempre diverse tariffe, al fine di trovare quella col miglior rapporto qualità – prezzo. Non dimenticare che noleggiare un’automobile significa anche includere o escludere extra opzionali come ...

TV - Rai Storia : “Italia : Viaggio nella bellezza” - alla scoperta dei depositi museali : Nell’immaginario comune i depositi dei musei sono considerati magazzini sporchi e polverosi dove sono nascoste opere che vengono negate alla pubblica fruizione. “Italia: Viaggio nella bellezza”, in onda lunedì 18 marzo alle 22.15 su Rai Storia, sfata questo luogo comune con un Viaggio nei depositi di quattro grandi musei italiani: il Museo delle Civiltà di Roma, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo Archeologico di Adria e la ...

DALLA SIRIA/ Viaggio in tre ospedali tra carità - macerie e zucchero filato : Cronaca di un recente Viaggio in SIRIA, da Beirut, Libano, a Damasco e Aleppo, in visita al progetto "ospedali aperti" di Avsi

Voyager Club : il Viaggio perfetto - dalla villa al guardaroba : Sia che stiate cercando un boutique hotel sulla Costa Azzurra o una villa privata alle Bahamas per scappare dal tiepido sole invernale, sia che andiate dietro l’angolo, oggi quello che si cerca è sempre: vivere un’esperienza indimenticabile. Essere unici tra la massa. Perché nessuno è più alla ricerca solo di una vacanza o di un weekend lontano dal lavoro e dalla città, ma piuttosto ciò di cui si ha bisogno è dare voce a sé stessi. E per ...

Al di là delle cose scontate : un Viaggio alla scoperta del proprio posto nel mondo : “Il mare fa sognare. La montagna fa riflettere” è la frase di apertura del romanzo “Al di là delle cose scontate” di Emanuele Mazzocco, che tornerà anche nell’ultima parte dell’opera a suggellare un momento molto intenso della narrazione. Da queste prime parole si può già intuire che l’ambientazione del romanzo sarà fondamentale per comprendere la storia del protagonista Samuele, un ragazzo amante della natura e che nella montagna in ...

Un entusiasmante Viaggio tra umano e divino alla cena letteraria del 22 febbraio al Borgo Antico : La Bibbia, che detiene il primato di essere il libro più tradotto e venduto al mondo, ma anche, paradossalmente, il meno letto, è stato il motivo ispiratore della serata condotta da Filippo, e, in ...

Bialetti : online il nuovo sito curato da Triboo. Viaggio sensoriale dalla moka al caffè : ... il nuovo sito di Bialetti L'area informativa e interattiva del sito " le pagine Experience " esalta il prodotto caffè e rimarca l'expertise a tutto tondo di Bialetti in questo mondo: "Da inventori ...

Jeremias Rodriguez su Soleil : “Durante il Viaggio in aereo l’ho toccata dappertutto”. Leggi cosa ha richiesto Jeremias alla redazione : Il bacio fra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge a L’Isola dei Famosi è stata solo la punta dell’iceberg perché i due avevano in qualche modo “consumato” anche in aereo, durante il lungo viaggio che... L'articolo Jeremias Rodriguez su Soleil: “Durante il viaggio in aereo l’ho toccata dappertutto”. Leggi cosa ha richiesto Jeremias alla redazione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alla Stranieri un Viaggio nella bellezza dell'universo : PERUGIA "Antonio Ereditato è uno scienziato che vive il suo tempo e lo interpreta con il rigore e la passione per la divulgazione scientifica che lo caratterizzano. L'Università per Stranieri di ...

Champions - "Ti porto a Madrid" : il Viaggio alla scoperta delle avversarie delle italiane : " Ti porto a Madrid", è lo speciale viaggio di Gianluigi Bagnulo e Niccolò Omini, in onda domani, martedì 12 ferbbraio, alle 19.30 su Sky Sport Uno e disponibile su Sky On Demand. "Ti porto a ...

Turismo - alla Bit anche consulenti di Viaggio a domicilio : Milano, 7 feb., askanews, - In occasione di Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio, Univendita, l'associazione che rappresenta il comparto della vendita ...

Chiuso il Viaggio del Papa negli Emirati - 170mila alla Messa : ' Sono venuto anche a dirvi grazie per come vivete il Vangelo che abbiamo ascoltato '. Papa Francesc o lascia gli Emirati Arabi Uniti con l'abbraccio della comunità cattolica al termine della grande ...

Viaggio nelle città sostenibili. A Cosenza un'onda che parte dalla periferie verso il centro storico : Musei all'aperto, residenze artistiche, riqualificazione del centro storico, nuovi servizi di trasporto e anche una forte attenzione all'ambiente e alla raccolta differenziata. Sono queste le carte che Cosenza ha deciso di giocare per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. C'è molta capacità di visione e di analisi nelle parole di Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza. I dati raccolti dai ricercatori Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e ...