Verona | filmati a luci rosse inguaiano la coppia che adescava e violentava le baby sitter

(Di giovedì 21 marzo 2019) Non si trattava di un episodio isolato, quello della ragazza che lo scorso gennaio aveva denunciato di essere stata contattata tramite un annuncio perda unae poi costretta a subire un rapporto carnale. Infatti Mirko Altimari, di 32 anni, e Giulia Buccaro, la sua compagna 28enne, hanno agito in modo seriale, facendo cadere nella loro trappola almeno tre donne diverse. Ad incastrarli sono stati irealizzati dai due durante gli abusi per ricattare la vittime, minacciando di pubblicare sul web quelle immagini osé, se avessero denunciato ciò che era accaduto. Quindi si sono aggiunti altri due episodi a quello per cui sono stati arrestati, il 14 gennaio, su ordine del gip Paola Vacca. Quella volta la Buccaro era andata a prendere la vittima in auto e, invece di portarla a casa ad accudire dei bambini, come pattuito, l’aveva consegnata al compagno, che l’aveva ...

