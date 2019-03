Van Gogh | ritrovati documenti sotto il pavimento del suo appartamento di Londra

huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Un contratto assicurativo, un libro di preghiere stampato nel 1867 e alcuni disegni acquarellati accartocciati: ecco il piccolo tesoro ritrovatoildi legno dell'londinese in cui il pittore olandese Vincent Vanvisse dal 1873 al 1874. L'abitazione è ubicata al numero civico 87 di Hackford Road, nel sud di. Lo riporta la CNN.Il ritrovamento degli oggetti appartenuti al'artista olandese Vincent Van(1853-1890) è avvenuto durante i lavori di ristrutturazione del piccolo edificio a due piani, rimasto più o meno intatto negli ultimi 150 anni nonostante i bombardamenti che colpirono il quartiere di Brixton durante la Seconda Guerra Mondiale.Vangiunse amolto giovane per lavorare come mercante d'arte per la Goupil Gallery di Covent Garden. "È una scoperta affascinante sul periodo londinese di Van", ...

