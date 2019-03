repubblica

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il ragazzo ha chiamato il 112 per dare l'allarme sul bus dirottato alle porte di Milano. Nato in Italia da genitori egiziani. Di Maio: "Grazie a lui si è evitato il peggio"

StraNotizie : 'Valutiamo la cittadinanza italiana per Ramy, il ragazzino-eroe': annuncio del ministro Salvini… - continimarco : 'Valutiamo la cittadinanza italiana per Ramy, il ragazzino-eroe': annuncio del ministro Salvini… - cronaca_news : 'Valutiamo la cittadinanza italiana per Ramy, il ragazzino-eroe': annuncio del ministro Salvini… -