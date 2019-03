Valentina Vignali inaugura le Final Eight | Campobasso diventa epicentro del basket

Minacce di morte a Valentina Vignali : "Ti raccoglieranno spiaccicata su un guard rail" : Valentina Vignali, cestista e modella romagnola, non ci sta e con la solita ironia che la contraddistingue ha deciso di pubblicare, con tanto di nome e cognome dell"interessato, foto e messaggi di offese e insulti ricevuti negli ultimi mesi da uno stalker. La vicenda potrebbe sfociare nel penale, con tanto di denuncia, ma la Vignali ha deciso di prendersi la sua personaLE rivincita mostrando, agli oltre due milioni di followers, screenshot di ...

Valentina Vignali su Fuorigioco : 'Sul web guadagno - il basket è amore vero' : E poi c'è il binomio moda-sport. 'Che secondo me è stata la vera chiave del successo. Ho aperto i social nel 2008, prima Facebook, poi Instagram, e ho iniziato a pubblicare gli scatti del mio lavoro ...

Valentina Vignali : «Salvini è un influencer ma ho più follower di lui - punti più sul lato B» : Con i suoi 2 milioni di follower, Valentina Vignali entra di diritto nell’albo degli influencer italiani più famosi su Instagram. Sarà per questo che, ai microfoni di Rai Radio1, ha dato i suoi consigli a Matteo Salvini in tema di social network: «Salvini è un influencer a modo suo. Mi pare che abbia un’ottima capacità di usare i social, lo vedo abbastanza carico, specie su Facebook. Gestire un profilo non è facile, bisogna stare dietro a ...

Valentina Vignali : «Salvini è un influencer ma ho più follower di lui - punti più sul lato B» : La cestista sottolinea come lei abbia molti più follower di Salvini e scherza: 'Se entrassi in politica mi voterebbero in 2 milioni!'.

Valentina Vignali : 'Salvini è un influencer ma ho più follower di lui - punti sul lato B' : La cestista sottolinea come lei abbia molti più follower di Salvini e scherza: 'Se entrassi in politica mi voterebbero in 2 milioni!'.

Valentina Vignali svela a Matteo Salvini come aumentare i suoi followers : L'ultima domanda sorge spontanea: 'Se lei entrasse in politica, crede che quei due milioni di follower la voterebbero?' le chiedono. Lei risponde senza esitazione che sì, crede che i voti non le ...

Valentina Vignali : Salvini deve lavorare sul suo lato B : Dopo Valentina Nappi , un'altra Valentina si rivolge in pochi giorni al Ministro Salvini , questa volta però non per accusarlo di violenza, piuttosto per dargli consigli sui social. La Valentina di ...