USA | richiesta sussidi disoccupazione scesi di 9 000 unità a 221 000

L’imprenditore indiano Nirav Modi - acc USA to di frode bancaria - è stato arrestato a Londra su richiesta delle autorità indiane : Martedì l’imprenditore e designer di gioielli indiano Nirav Modi è stato arre stato a Londra , nel Regno Unito, su richiesta delle autorità indiane . Modi è il principale accusato in un grosso caso di frode bancaria contro la Punjab National Bank (PNB), la

USA - richiesta sussidi disoccupazione in calo : In diminuzione le richieste di sussidi o alla disoccupazione negli USA nella settimana al 2 marzo 2019. I "claims" sono scesi di 3.000 unità a 223.000 dalle 226.000 unità riviste della settimana ...

La direttrice finanziaria di Huawei ha fatto ca USA al Canada per il suo arresto avvenuto su richiesta degli Stati Uniti : La direttrice finanziaria dell’azienda tecnologica cinese Huawei , Meng Wanzhou, ha fatto causa al Canada per il suo arresto avvenuto lo scorso dicembre su richiesta degli Stati Uniti . Meng è la figlia del fondatore di Huawei e l’1 dicembre 2018 era stata

Vertice Trump-Kim finisce senza accordo. Presidente USA : 'Firma non era buona cosa. No a richiesta di togliere sanzioni' : 'Hanno discusso di vari modi per far progredire la denuclearizzazione e di idee riguardanti l'economia', recita la comunicazione della Casa Bianca. Il Vertice però è terminato in anticipo , segno più ...

Vertice Trump-Kim finisce senza accordo. Presidente USA : “Firma non era buona cosa. No a richiesta di togliere sanzioni” : Il summit di Hanoi tra il Presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si è concluso “senza un accordo“. Lo fa sapere la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, spiegando che “i rispettivi staff non vedono l’ora di incontrarsi in futuro” e precisando che i meeting tra i due leader sono stati “molto buoni e costruttivi”. “I due leader hanno discusso di vari modi per far progredire ...