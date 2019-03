Una Vita | anticipazioni | DIEGO crede di essere ancora malato e…

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula ricorda il suo drammatico passato : Dopo la morte di Olga, Ursula ricorda il suo drammatico passato. Blanca pronta a punire la madre sfrutterà la sua dolorosa storia.

Mario Lavezzi - l'autore di Vita - E la lUna bussò e Stella gemella festeggia 50 anni di carriera : Mario Lavezzi , 71 anni, festeggia 50 anni di musica d'autore . Un anniversario importante per il 'music maker' per antonomasia della nostra discografia, uno degli artisti più stimati del panorama ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 25-31 marzo 2019 : Olga Sequestra Blanca! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 25 a domenica 31 marzo 2019: Blanca Sequestrata! Samuel distrugge la lettera di Jaime. Arturo ucciderà Simon? Anticipazioni Una Vita: Olga, in preda alla follia, porta la sorella nel Bosco delle Dame per ucciderla! Arturo manipola Adela per raccogliere informazioni sulla fuga di Simon ed Elvira. Ed ingaggia uno scagnozzo per uccidere il maggiordomo! Samuel è costretto a stracciare la lettera di ...

Anticipazioni Una Vita : intossicazione ad Acacias - colpa dei nuovi arrivati : Una Vita Anticipazioni: Inigo e Flora intossicano tutta Acacias 38, arriva la multa Dopo la vendita de La Deliciosa da parte di Victor, i nuovi proprietari arrivano presto ad Acacias 38. Inigo e Flora si rendono immediatamente protagonisti della trama di Una Vita. I due ‘finti’ coniugi si rendono presto conto di non saper gestire […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: intossicazione ad Acacias, colpa dei nuovi arrivati proviene ...

Alena Seredova cuore di mamma - la modella sui figli avuti da Buffon : “un weekend sì e uno no vanno a Parigi - non fanno Una Vita da bambini” : Alena Seredova racconta il viaggio ai Caraibi con i due figli avuti da Gigi Buffon: le parole della modella ceca al rientro a casa Alena Seredova e la sua vita da mamma. La bellissima ex moglie di Gigi Buffon racconta la sua vacanza ai Caraibi con David Lee e Louis Thomas, i due figli maschi avuti dal portiere del PSG. Alla rivista ‘Chi’, la modella ceca ha confessato: “stavolta in vacanza siamo andati soltanto io e i ...

Arresto Marcello De Vito - l’interrogatorio di Mezzacapo : “NessUna tangente - solo compensi per attività professionali” : Il gip lo ha definito il “procuratore politico” dai gruppi imprenditoriali, ma lui nega ogni accusa: “Nessuna tangente, ho percepito solo compensi per attività professionali”, si difende Camillo Mezzacapo davanti al giudice Maria Paolo Tomaselli nel corso dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Per l’accusa, l’avvocato Mezzacapo veniva aiutato dall’ormai ex presidente dell’Assemblea ...

De Vito arrestato - Mezzacapo al gip : «NessUna tangente - solo compensi per attività professionali» : «Nessuna tangente, solo compensi per attività professionali. Curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione». Così Camillo Mezzacapo ha risposto al...

Una Vita - anticipazioni puntate 24-29 marzo : il tradimento svelato : anticipazioni Una Vita, puntate prossima settimana: Samuel furioso Nelle nuove puntate di Una Vita, Samuel apprenderà del tradimento di Blanca, mentre Olga dovrà fare i conti con la fine della sua relazione con Diego. La figlia di Ursula riuscirà però ad impedire che l’infermiera Ortego uccida il più grande degli Alday a Una Vita, manomettendo la trasfusione di sangue di Samuel. Il gesto di Olga manderà su tutte le furie Ursula. Nelle ...

Una Vita Anticipazioni 21 marzo 2019 : Adela vede il bacio tra Simon ed Elvira : Adela assiste impietrita al bacio appassionato tra Simon ed Elvira. I due si dichiarano amore eterno ma, visto che il Gayarre è sposato, non possono tornare insieme.

Bus dato alle fiamme - De Marchis : 'Evitata Una strage' : 'È stato un intervento straordinariamente coraggioso dei nostri ragazzi, tempestivo, assolutamente professionale, hanno realmente evitato una possibile strage'. Così il comandante provinciale dei ...

Anticipazioni Una Vita - prossima settimana : Olga rapisce Blanca : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap spagnole più seguite della televisione italiana, "Una Vita". Le trame riportate qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 24 al 29 marzo. Diego si risveglia Le nuove Anticipazioni di "Una Vita" segnalano che Olga convincerà l'infermiera Ortego a non manomettere la trasfusione dei fratelli Alday in modo da salvare la Vita a Diego e Samuel. ...

Anticipazioni Una Vita : Arturo scrive una lettera di perdono alla figlia Elvira : Nuovo spazio dedicato alla popolare telenovela spagnola Una Vita sempre in grado di stupire. Nei prossimi episodi italiani, il colonnello Arturo Valverde seppellirà l’ascia di guerra nei confronti della figlia Elvira e di Simon Gayarre. Il militare farà un passo indietro in seguito del decesso di Adela che, grazie all’amore della new entry Silvia Reyes, capirà gli errori commessi in passato. Dopo aver scritto una missiva di riappacificazione ...

Una Vita - trame : Celia reagisce male al ritorno di Huertas : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera di Canale 5, che ha raggiunto le 1000 puntate in Spagna. Le anticipazioni degli appuntanti che vedremo nelle prossime settimane, si soffermano su Huertas interpretata da Sandra Blazquez. L'ex amante di Felipe, infatti, tornerà ad Acacias 38 come rappresentante della rivolta operaia dei giacimenti d'oro di Rosina e Ramon. Una Vita: Diego inizia a lavorare per Rosina e Ramon Colpo di ...

Una Vita - spoiler al 29 marzo : Antonito viene rimesso in libertà - Diego è salvo : Nuovi colpi di scena attendono i fan della soap Una Vita anche negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 24 marzo a venerdì 29 marzo nel consueto orario delle 14,10. Ad Acacias vedremo che Olga riuscirà ad impedire ad Ursula di sabotare la trasfusione di sangue salvando la Vita sia a Samuel che a Diego. Quest'ultimo, al suo risveglio, lascerà Olga dichiarando di essere innamorato di Blanca mandando su tutte le furie la piccola ...