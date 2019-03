Una foto per raccontare una storia anche di sport

USA - la Primavera regala subito Una vista spettacolare : il Lago Michigan sembra un mosaico di ghiaccio [FOTO] : 1/7 ...

La storia della lotta contro la mafia nei fumetti - Una mostra a Milano. FOTO : La storia della lotta contro la mafia nei fumetti, una mostra a Milano. FOTO MilaNOmafia è l'evento che racconta la battaglia contro le organizzazioni criminali italiane e invita alla riflessione attraverso dibattiti e iniziative. Stampe e altri documenti saranno visibili fino al 5 maggio 2019 Parole chiave: ...

L'ultima SuperLUna del 2019 dà spettacolo : le foto più belle : Il fenomeno che si è verificato nella notte tra il 20 e il 21 marzo ha dato il benvenuto alla primavera, ma è stato anche...

Nicoletta attirata in Una trappola dall'amica fidanzata del suo ex. FOTO : Marsala - Un delitto orrendo, pianificato con fredda determinazione e messo in atto con una ferocia spaventosa. Prima è stata attirata in un'imboscata da quella che pensava essere la sua migliore ...

Ecco Una foto scattata con lo zoom 10x di OPPO : è fantastica - da non credere : Trapela in rete la prima foto scattata con lo zoom 10x che OPPO ha presentato ufficialmente durante il Mobile World Congress. L'articolo Ecco una foto scattata con lo zoom 10x di OPPO: è fantastica, da non credere proviene da TuttoAndroid.

Nota da Una foto una macchina bianca nell’occhio del figlio di 11 mesi : è un tumore : Quando l'allora 23enne Emily Smith, di Bognor Regis nel West Sussex, notò da una foto una piccola macchia bianca nella pupilla di suo figlio Jaxson, non avrebbe mai pensato che sarebbe cominciato un calvario durato ben 3 anni. Ha infatti scoperto che il bambino, a soli 11 mesi di vita, aveva un raro cancro dell'occhio, noto anche come retinoblastoma, che generalmente colpisce i bimbi al di sotto dei cinque anni d'età. Se diagnosticata in tempo, ...

Google Foto - corretta Una vulnerabilità che permetteva di tracciare la posizione degli utenti : Una vulnerabilità di Google Foto, ora corretta, permetteva a un eventuale malintenzionato di ottenere lo storico della posizione degli utenti. L'articolo Google Foto, corretta una vulnerabilità che permetteva di tracciare la posizione degli utenti proviene da TuttoAndroid.

La nuova regola di Facebook per l’utilizzo delle foto è Una catena social inutile ma gli iscritti insistono : Qual è la nuova regola Facebook che cambierebbe le condizioni di utilizzo di foto e video caricati sul social? La nostra privacy è davvero in pericolo in questa seconda parte di marzo per qualche nuova mossa a sorpresa di Mark Zuckerberg? Certo che no e se vi è capitato di vedere condivisa in bacheca una lunga dichiarazione di "non consenso" da parte di amici, parenti e colleghi, sappiate che quest'ultima è insensata e pure inutile. Sta in ...

Ballando con le Stelle - il ritorno di Manuela Arcuri. Ma la gonna si sposta : Una foto incendiaria : Pronta per il ritorno in tv a Ballando con le Stelle. Lei è Manuela Arcuri, che dopo lunghi anni di assenza è pronta a riempire nuovamente il piccolo schermo, su Rai 1, nello show condotto da Milly Carlucci che ripartirà il prossimo 30 gennaio. E, intervistata da Oggi, rivela: "Ho fatto la mamma, il

Bianca Guaccero/ Foto : 'l'incidente? Era Una scusa per mettere...' : Bianca Guaccero, incidente e annuncio social: taglio e punti per lei. Dopo la puntata di Detto Fatto annuncia: 'solo una scusa per...'.

Notizie Juve - Mandzukic premiato con Una targa commemorativa -FOTO- : Notizie Juve – Quest’oggi, Slavonski Brod, città natale di Mario Mandzukic, ha accolto il suo cittadino più illustre dedicandogli un pezzo della sua infanzia. Il numero 17 bianconero ha ricevuto una targa commemorativa, una riconoscenza dedicata a poche persone. L’attaccante bianconero è stato accolto come un eroe in patria. Leggi anche: De Ligt-Juventus, arriva la […] More

Xiaomi Mi 9 riceve Una nuova versione Global Stabile con miglioramenti a fotocamera e AoD : Xiaomi Mi 9 riceve un nuovo aggiornamento di MIUI 10 Global Stabile, con novità riguardanti la fotocamera, la modalità AoD e alcune correzioni. L'articolo Xiaomi Mi 9 riceve una nuova versione Global Stabile con miglioramenti a fotocamera e AoD proviene da TuttoAndroid.

Una città in rapida crescita : ecco Nairobi vista dallo spazio [FOTO] : La missione Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, ci porta sopra Nairobi, una delle città in più rapida crescita dell’Africa orientale. La popolazione di Nairobi è aumentata notevolmente negli ultimi 30 anni, con i residenti nelle zone rurali che si sono riversati nella città in cerca di lavoro. La città, visibile al centro dell’immagine, ha ora una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, la grande maggioranza ...

Cecilia Rodriguez - compleanno sexy con Belen e Ignazio Moser. E spunta Una foto da bambina : Party super sexy per il compleanno di Cecilia Rodriguez. La sorellina di Belen ha compiuto 29 anni e ha voluto attorno a sé tutta la famiglia, il fidanzato Ignazio Moser, il nipotino Santiago...