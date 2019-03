Un libro da leggere per capire la fuffa dell' arte concettuale

La tua nuova lampada per leggere a letto sarà un libro : Illuminare senza esagerare, creando un’atmosfera per la lettura serale nello studio o in camera da letto. Nasce con questo scopo Night Book, un libro che invece di parole e inchiostro contiene un Led da 4 watt che emette luce da entrambe le facciate. Inserito in una biblioteca o in una pila di libri, per avere la luce necessaria per individuare un volume sul proprio comodino, Night Book è ideale per chi predilige luci soffuse. Il libro ...

Leggere un libro per tirare il fiato : Due fatti indipendenti tra loro, ma legati da un filo emotivo, fanno pensare che la lettura e una pausa dai social network possano restituirci senso e stabilità. Leggi

"Mein Kampf di Hitler? Un libro da leggere a scuola". Il consigliere leghista scivola ancora : Il consigliere comunale eletto con la Lega a Pisa, Manuel Laurora, rimasto seduto due giorni fa durante il minuto di silenzio per le vittime della Shoah, in una chat su Facebook con un altro utente afferma che il libro Mein Kampf di Hitler "l'ho letto come ho letto altri libri, per restare in tema storico, ad esempio Marx o il diario di Anna Frank, interessanti da studiare e approfondire nella scuola e fuori dalla scuola, per condannare certe ...