UEFA | multa per Cristiano Ronaldo Ecco la reazione della stampa estera

UEFA : niente squalifica per Cristiano Ronaldo - multa per il gestaccio : L’esultanza al termine di Juve-Atletico Madrid punita con una multa. Il portoghese non salterà l’andata della sfida contro l’Ajax, valida per i quarti di finale di Champions League.L’Uefa ha deciso. Per Ronaldo 20 mila euro di multa dopo il gestaccio al termine di Juventus-Atletico Madrid, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League.Nei giorni scorsi era stata ventilata anche la possibilità che il portoghese andasse incontro a ...

