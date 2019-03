U 21 | Italia-Austria 0-0 in amichevole

Italia-Austria 0-0 in amichevole : Pari senza troppe emozioni al Nereo Rocco tra Italia e Austria. L'amichevole tra under 21 di Trieste termina sullo 0-0 con gli azzurrini troppo altalenanti contro un'Austria pericolosa ma poco ...

Italia-Austria - amichevole Under 21 : gli azzurrini non brillano - termina 0-0 a Trieste : L’Italia Under 21 non convince contro l’Austria e ottiene solamente uno 0-0 nell’amichevole allo stadio Nereo Rocco di Trieste. La squadra di Gigi Di Biagio si è resa pericolosa a tratti, ma ha subito anche troppo, con gli austriaci che hanno sfiorato più volte il gol, negato solo grazie alle grandi parate di Audero, il migliore dei nostri questa sera. Per gli azzurrini c’è quindi ancora molto da lavorare in vista degli Europei che si ...

Highlights Italia Austria Under 21 0-0 : Video Gol e tabellino : Highlights Italia Austria – Lo stadio intitolato al leggendario allenatore Nereo Rocco di Trieste ha ospitato il sesto incontro della Storia tra le selezioni Under-21 di Italia e Austria, la prima da quasi dieci anni. La partita è un test per gli azzurrini verso gli Europei Under 21 che l’Italia ospiterà la prossima estate insieme […] L'articolo Highlights Italia Austria Under 21 0-0: Video Gol e tabellino proviene da Serie A News ...

LIVE Italia-Austria Under21 0-0 - amichevole in DIRETTA : regna l’equilibrio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Austria, amichevole Under 21 di calcio. La nostra Nazionale andrà in scena allo Stadio Nereo Rocco di Trieste e affronterà i pari età austriaci in un test importante verso gli Europei che ospiteremo nel nostro Paese durante la prossima estate, competizione qualificante alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I ragazzi di Gigi Di Biaggio vorranno ben figurare in questo match non ufficiale con ...

Italia-Austria Under 21 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Italia-Austria Under 21, amichevole internazionale: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

DIRETTA Italia Austria U21/ Streaming video Rai : azzurrini imbattuti nei precedenti : Amichevole, DIRETTA ITALIA AUSTRIA U21: cronaca live della partita che gli azzurrini giocano al Rocco di Trieste. Segui la partita DIRETTA Streaming video.

Probabili formazioni Italia Austria U21/ Quote - occhi puntati su Alex Meret : Probabili formazioni Italia Austria U21: Quote, le scelte di Di Biagio e Gregoritsch su moduli e titolari per la partita amichevole di oggi a Trieste.

Diretta Italia U21-Austria U21 ore 18.30 : probabili formazioni e come vederla in tv : TRIESTE - L' Italia Under 21 ospita l' Austria Under 21 per una gara amichevole allo stadio Nereo Rocco di Trieste. La formazione guidata da Gigi Di Biagio cerca il riscatto dopo le due sconfitte ...

Italia-Austria - amichevole Under 21 : probabili formazioni - programma - orario d’inizio e tv : Oggi giovedì 21 marzo l’Italia Under 21 scenderà in campo allo Stadio Nereo Rocco di Trieste per affrontare l’Austria in un’amichevole importante nella marcia di avvicinamento degli azzurrini verso gli Europei che giocheremo in casa durante l’estate. La nostra Nazionale cerca risposte a tre mesi dalla rassegna continentale che metterà in palio anche dei posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020, l’obiettivo non è ...

