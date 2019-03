Turismo | è il cellulare il device preferito dai viaggiatori

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Le ricerche di hotel da mobile stanno raggiungendo un punto di piena maturazione. Nel 2018, il 50% del traffico diretto generato verso i siti web degli hotel è arrivato dai mobile, con in testa il mercato inglese, irlandese, spagnolo e portoghese dove un utente su due sceglie, già oggi, l’hotel ‘on the go’ comodamente da smartphone. Sono i dati dell’Osservatorio di Bookassist, agency leader nel campo del marketing online e delle tecnologie applicate all’industria alberghiera, resi noti in occasione dell’apertura di BTO11, l’evento di riferimento per il travel online, alla Stazione Leopolda di Firenze. Tra gli appuntamenti in programma, il panel ‘Mobile Booking è più sexy che mai’. Tra i protagonisti Des O’Mahony, founder di Bookassist, Steffen Berelowitz, vp Digital Marketing di Travel Tripper, e Furio Gianforme Industry Head, ...

