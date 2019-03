Tua moglie passa troppo tempo a casa di quell’uomo! Il marito gli taglia il pene e fugge

(Di giovedì 21 marzo 2019) Si è recato nella abitazione del presunto amante e, insieme a due complici, lo ha evirato. I fatti sarebbero avvenuti a Majengo, nella regione di Songwe, in Tanzania. A riportare la notizia è il magazine kenyota eDaily che cita il giornale tanzaniano Uwazi. Il principale sospettato è un uomo di nazionalità zambiana, originario del paese di Chihanga, nella regione di Nakonde.Stando alle ricostruzioni, quando ildella donna e i suoi complici hanno fatto irruzione adell’uomo, gli avrebbero chiesto di scegliere la “punizione giusta” da attuare su lui stesso. "Sebastian ha iniziato a supplicarli di perdonarlo. Gli uomini sono diventati impazienti e gli hannoto ildal suo corpo ", disse l'informatore. Chuki Kibaya, vicina dell’uomo, ha detto di aver trovato Sebastian “in lacrime mentre si stringeva l'inguine, in una pozza di sangue”. Quindi ha dato l’allarme Il fratello di Sebastian, Lackson Mwazembe, lo ha portato alla caserma della polizia di Tunduma dove ha presentato una denuncia, quindi l’ha trasportato all'ospedale locale. Il presidente dell’area di Majengo B, Kajambo Mwapanja, dice che le autorità hanno lanciato una caccia all'uomo per i sospettati, di cui non sono state rese note le identità.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...