Trump riconosce a Israele sovranità sul Golan Critiche dalla Russia

Trump 'È tempo di riconoscere la sovranità di Israele sul Golan siriano' : ... è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere in pieno la sovranità di Israele sulle Alture del Golan', ha scritto il presidente, imponendo ancora una svolta pro-Netanyahu alla politica della sua ...

Trump dice che vuole riconoscere la sovranità di Israele sulle Alture del Golan : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter che gli Stati Uniti riconosceranno la sovranità israeliana sulle Alture del Golan. Il Golan è un altopiano che si estende per circa 1.800 chilometri quadrati tra Israele, Siria, Giordania

Trump : 'È ora di riconoscere la sovranità di Israele sul Golan'. No russo a mosse unilaterali : Per Donald Trump 'è ora di riconoscere la sovranità di Israele sul Golan'. 'Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere pienamente la sovranità di Israele sulle Alture del Golan, che ...

Golan - Trump riconosce sovranità Israele : ANSA, - NEW YORK, 21 MAR - "Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere pienamente la sovranità di Israele sulle Alture del Golan, che hanno un'importanza strategica e di sicurezza ...

Donald Trump : "È ora di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan" : Per Donald Trump le alture del Golan appartengono a Israele. Su Twitter il presidente degli Stati Uniti scrive: "Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere pienamente la sovranità di Israele sulle alture del Golan, che hanno un'importanza strategica e di sicurezza per lo Stato di Israele e la stabilità della regione"After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel's Sovereignty over ...

Il messaggio dalla Casa Bianca : "Trump riconosce ufficialmente Guaido come presidente del Venezuela" : 'Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riconosce ufficialmente il presidente dell'Assemblea nazionale Juan Guaido come presidente del Venezuela'. Lo fa sapere Mercedes Schlapp, consigliere di ...

Venezuela - il leader dell'opposizione si autoproclama presidente - Trump lo riconosce - Maduro denuncia il golpe : Trump , @realDonaldTrump, 23 gennaio 2019 Il resto del mondo Trump ha rivolto un invito anche alle altre Capitali occidentali: "Incoraggiamo altri governi dell'emisfero occidentale a riconoscere il ...

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. Trump lo riconosce e Maduro : “Ci difenderemo a ogni costo” : Venezuela nel caos. Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim in attesa di nuove elezioni ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da Luis Almagro, il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani che riunisce 35 Paesi delle Americhe. Il riconoscimento è arrivato in particolare da Brasile, Perù, Ecuador, Costa Rica, ...

Venezuela - Maduro «spodestato» : Trump riconosce Guaidó presidente ad interim. Maduro parla dal balcone : Il capo dell’Assemblea nazionale e leader dell’opposizione Juan Guaidó si è «autoproclamato presidente ad interim» in attesa di nuove elezioni rinnegando di fatto il governo Maduro. Al riconoscimento ufficiale di Trump si sono uniti Canada, Brasile e altri paesi del Sudamerica. Intanto scontri in piazza a Caracas tra polizia e manifestanti

Venezuela - Maduro «spodestato» : Trump riconosce Guaidó presidente ad interim. Scontri in piazza : Il capo dell’Assemblea nazionale e leader dell’opposizione Juan Guaidó si è «autoproclamato presidente» in attesa di nuove elezioni rinnegando di fatto il governo Maduro. Trump ha invitato le capitali occidentali a riconoscere il nuovo capo dello Stato

Venezuela - Guaidó si autoproclama presidente. Trump lo riconosce : Economia in ginocchio L'economia del Venezuela è in caduta libera da anni e la situazione è peggiorata con Maduro. L'iperinflazione ha raggiunto livelli insostenibili - siamo nell'ordine di un tasso ...

Venezuela nel caos : Trump riconosce il presidente dissidente : Migliaia di persone sono scese in strada a Caracas per contestare Maduro mentre il presidente del Parlamento Venezuelano...

Venezuela nel caos : Trump riconosce il presidente dissidente : Migliaia di persone sono scese in strada a Caracas per contestare Maduro mentre il presidente del Parlamento Venezuelano...

Venezuela - Guaidó si riproclama presidente ad interim e Trump ne riconosce il mandato : accaduto di nuovo. E a distanza di una decina di giorni. Juan Guaido , presidente dell' Assemblea nazionale del Venezuela , organo controllato dall'opposizione, si è autoproclamato presidente ad ...