Trapani | loggia segreta | poliziotto arrestato iscritto alla massoneria

Trapani : loggia segreta - le accuse ai tre poliziotti arrestati : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Avrebbero rivelato notizie coperte dal segreto istruttorio ed eseguito persino delle bonifiche in un appartamento. Ecco, le accuse della Procura di Trapani ai tre poliziotti arrestati nell'ambito del'operazione 'Artemisia' che ha portato in carcere 27 persone, tra cui

Trapani : loggia segreta - indagato ex segretario Alfano : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - C'è anche Giovannantonio Macchiarola, storico segreta rio dell'ex ministro Angelino Alfano , tra le persone coinvolte nell'inchiesta 'Artemisia' coordinata dalla Procura di Trapani , che ha portato in carcere 27 persone, tra cui politici e poliziotti. Macchiarola, che ogg

Trapani - loggia massonica segreta. Arrestato ex presidente dell’Ars - nello spot parlava di : “Politica responsabile” : C’è anche l’ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana ed ex deputato nazionale di Forza Italia Francesco Cascio, tra i 27 arrestati dell’operazione “Artemisia” dei carabinieri su una loggia massonica segreta a Castelvetrano che avrebbe condizionato la pubblica amministrazione e le indagini della magistratura. Cascio è stato posto ai domiciliari. Francesco Cascio, 55 anni, dipendente dell’Asp di Palermo, esponente di ...

Trapani : loggia segreta - arrestato anche candidato sindaco Castelvetrano : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - C'è anche il candidato sindaco di Castelvetrano Luciano Perricone tra i 27 arrestati nell'ambito dell'inchiesta 'Artemisia' che ha portato in carcere 27 persone tra cui politici e poliziotti. Castelvetrano andrà al voto dopo due anni di commissariamento in seguito allo

