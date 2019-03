Trapani | gip | ' assessore Lagalla agevolò figlia arrestato per borsa studio'

Mani dei boss di Trapani su elezioni. Gip : “Politici a disposizione” : La famiglia mafiosa di Trapani , "grazie al capillare controllo del territorio", alla rete di interessi economici e di relazioni con altre famiglie mafiose (Marsala), "interveniva attivamente nelle competizioni elettorali, in coerenza con la propria storia e matrice genetica". Lo scrive il gip nell'ordinanza dell'operazione "Scrigno", conclusasi con 25 arresti tra cui l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello. In ben tre contesti elettorali ...

Trapani : arresto vicesindaco Erice - Gip 'pressioni per aggiudicare lavori a impresa amica' : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Alcuni imprenditori, "a discapito di altri", erano soliti "aggiudicarsi direttamente lavori pubblici con assegnazione diretta, giustificata da una situazione di disagio e d'urgenza, artatamente predisposta per l'occasione". E' quanto scrive il gip nel provvedimento di a

Trapani : arresto vicesindaco Erice - Gip 'spregiudicato verso l'amministrazione' : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Le indagini che all'alba di oggi hanno portato all'arresto del vicesindaco di Erice (Trapani) Angelo Catalano, accusato di corruzione e abuso d'ufficio "hanno permesso di accertare", come afferma il Gip nel provvedimento, “una pluralità d'illeciti attuati da Catalano, c