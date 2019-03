Trapani 27 arresti per corruzione | scoperta organizzazione segreta

Trapani - loggia massonica segreta : 27 arresti - tra loro l’ex presidente Ars Cascio e l’ex deputato regionale di Fi Lo Sciuto : Una superloggia massonica segreta formata da politici, professionisti e tre poliziotti, con sede a Castelvetrano, il paese natale del boss latitante Matteo Messina Denaro. Il blitz dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Trapani, ha portato questa mattina all’arresto di 27 persone, mentre altre dieci sono indagate a piede libero. Un’operazione, chiamata in codice “Artemisia”, che nasce dalle indagini avviate nel 2015 ...

Mafia : a Trapani 25 arresti fra boss e politici : Cellula di Cosa nostra nell'isola di Favignana C'è la politica e ci sono gli affari. I carabinieri hanno individuato una 'cellula' di Cosa nostra nell'isola di Favignana dove la Mafia si infiltra nel ...

Trapani - colpo alla mafia siciliana : 25 arresti tra cui un ex deputato regionale PD : Una vasta operazione per il contrasto alla criminalità organizzata è scattata questa mattina all'alba a Trapani. La stessa, denominata "Scrigno", ha portato alla luce un presunto sodalizio criminale ben articolato, di cui facevano parte anche alcuni esponenti politici. Venticinque sono le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla, di Trapani, su ordine della Procura di Palermo. Gli arrestati, sono accusati, a vario titolo, di associazione ...

Mafia : arresti Trapani - sequestro da 10 milioni euro tra cui hotel a Favignana : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - E' in corso il sequestro di beni di società e altri esercizi commerciali per un valore di oltre dieci milioni di euro nell'ambito dell'operazione 'Scrigno' che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 25 persone, tra cui l'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggire

Mafia - 26 arresti a Trapani : anche un politico Pd. “Soldi in cambio di voti” : I fantasmi del passato tornano in galera. Con loro in manette anche un ex deputato regionale accusato di associazione mafiosa: si tratta di Paolo Ruggirello ed era uno degli esponenti di punta del Pd di Matteo Renzi in provincia di Trapani. Dove la Mafia aveva creato perfino una nuova cellula. Si trovava a Favignana, isola turistica dell’arcipelago delle Egadi. Lì i fratelli Francesco e Pietro Virga – figli di Vincenzo Virga, boss di ...