Tra presente e futuro | Pogba spaventa il Manchester United | “ecco qual è la squadra dei

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Parlando dal ritiro della Nazionale francese, il centrocampista delloha svelato di sognare il Real Madrid Ilal, ilal… Real Madrid. Paulnon si è nascosto e, direttamente dal ritiro della Nazionale francese, ha ammesso di voler giocare un giorno nei blancos.AFP/LaPresseUn desiderio che potrebbe avverarsi in unprossimo, ma non certamente nella stagione 2019/2020, considerando che il centrocampista ex Juve ha sottolineato di trovarsi benissimo con Solskjaer: “il Real Madrid è un sogno per chiunque ed è uno dei più grandi club al mondo allenato da Zidane, un sogno per tutti, dai bambini ai giocatori di calcio. Ora però sono felice a, gioco e c’è un nuovo allenatore. Più avanti non so cosa mi riserverà il, si vedrà. Oggi sono ae sono felice“.L'articolo Trae ...

Annabel27034387 : RT @haps_per: 21 MARZO 1955 Per noi, che crediamo nella fisica, la separazione tra passato, presente e futuro è solo un'illusione, per quan… - haps_per : 21 MARZO 1955 Per noi, che crediamo nella fisica, la separazione tra passato, presente e futuro è solo un'illusione… - rcelestino2 : @StefanoDeloren1 @repubblica Questa è la differenza tra un Paese capace di futuro e uno, il nostro, capace di pensare solo al presente... -