Tra presente e futuro - Pogba spaventa il Manchester United : “ecco qual è la squadra dei miei sogni” : Parlando dal ritiro della Nazionale francese, il centrocampista dello United ha svelato di sognare il Real Madrid Il presente al Manchester United, il futuro al… Real Madrid. Paul Pogba non si è nascosto e, direttamente dal ritiro della Nazionale francese, ha ammesso di voler giocare un giorno nei blancos. AFP/LaPresse Un desiderio che potrebbe avverarsi in un futuro prossimo, ma non certamente nella stagione 2019/2020, considerando ...

Gli 80 anni di Giovanni Trapattoni : carriera e presente del Trap : Gli 80 anni di Giovanni Trapattoni: carriera e presente del Trap “Questo mio atteggiamento è un attestato. E io ci credo molto perché è credibile.” “Nel mondo di oggi, conta più l’immagine che l’essere. Io preferisco essere. Io, orco zio, quando guardo sotto il tavolo voglio trovare le mie gambe.” Giusto un paio di esempi di citazioni, chiare ed eloquenti, che descrivono la caratura del personaggio. Un uomo mai di mezze ...

Assalto alle moschee di Christchurch : un presente Tragicamente simile al passato : Chissà se tra le vittime (o gli scampati) dell'Assalto alle due moschee di Christchurch c'è qualche agente o informatore dei servizi segreti di quel paese? Non mi sorprenderebbe. La storia continua a ripetersi e le lezioni del passato servono a poco. Ieri sono stato intervistato per conto di un documentarista australiano interessato a promuovere un film basato sul mio libro "Intrigo". La troupe ha ripreso un po' del materiale ...

Scienza con Gioia 2019 : le macchine Tra passato - presente e futuro sostenibile : ...'presente e futuro di Gaia' 3 giugno 2018 Il Liceo Gioia al Piacenza Oil &Gas Museum 23 febbraio 2019 Studentessa 18enne del liceo Gioia vince premio nazionale al pianoforte 27 febbraio 2019 'Scienza ...

CITTADINANZE ITALIANE - Venerdì 15 marzo alle 9 nella sala Zanotti. Presente l'assessore al DecenTramento Simone Merli : In Municipio le cerimonie di giuramento di sette nuovi cittadini 14-03-2019 / Giorno per giorno Venerdì 15 marzo 2019, a partire dalle 9, nella sala Zanotti della residenza municipale di Ferrara l'...

Il passato e il presente si inconTrano in Roswell - New Mexico col ritorno di Shiri Appleby sul set con Jeanine Mason (foto) : Il passato e il presente si incroceranno, anche se non sullo schermo, in Roswell, New Mexico col ritorno di Shiri Appleby per l'episodio in onda negli Stati Uniti il prossimo 19 marzo, "Songs About Texas". La star protagonista della serie originale Shiri Appleby, poi attrice e produttrice di UnREAL, ha diretto l'episodio imminente del reboot di Roswell, confermando ormai il suo essere a tutto tondo interprete, regista e produttrice. Una ...

#ForumAutoMotive Tra passato e presente delle due ruote : La passione per le quattro, due e più ruote sarà come da tradizione al centro della prossima edizione di #ForumAutoMotive, il serbatoio di idee e centrale di dibattiti sui temi della mobilità a motore, in programma a Milano il 18 marzo (Enterprise Hotel in Corso Sempione, 91, dalle ore 9, evento riconosciuto come formativo dall’Ordine dei giornalisti). A rendere tangibile questa passione, ...

Silvio Berlusconi capolista alle europee : "Salvini cambi sTrada o presenteranno il conto alla Lega" : "Mi auguro davvero che Matteo Salvini cambi strada al più presto". Silvio Berlusconi lo ripete ancora, in un'intervista al direttore di Radionorba Notizie Maurizio Angelillo, convinto "che prima o poi gli elettori di centro destra chiederanno conto anche alla Lega degli errori e dei fallimenti di qu

Il Sega FES 2019 sarà incenTrato sul Sega Saturn e Segata Sanshiro sarà presente come guest star : Sega lanciò il suo storico Sega Saturn nel lontano 1994 e quest'anno la compagnia si appresta a festeggiarne il 25esimo anniversario al Sega FES 2019. L'evento si terrà a Tokyo a fine mese e sarà possibile ammirare decine di stand dedicati alla storica console Sega ed il suo grande catalogo di titoli, sarà anche presente Segata Sanshiro (Hiroshi Fujioka), storica figura legata al marketing della compagnia. Anche alcuni degli sviluppatori saranno ...

Serotonina - romanzo sul presente occidentale diviso in classi. Tra sesso - fuga dalla civiltà - e rivolte armate Michel Houellebecq ha ancora tanto da dire : Secondo un grande scrittore italiano in veste di critico letterario, Michel Houellebecq “non ha più niente da dire”. Ohibò, sul serio? Improvvisamente il nastro nichilista in prima persona dell’autore de Le particelle elementari ha smesso di scorrere cinico ed inesorabile? E perché mai? State tranquilli, è un falso allarme. Serotonina (La Nave di Teseo) è una variazione/vertigine sul tema terribilmente aggiornata al contemporaneo, ...

Pallavolo – Milano Tra presente e futuro : Nimir Abdel Aziz rinnova per due stagioni : La società del presidente Fusaro ha confermato Nimir Abdel Aziz: l’opposto olandese, punto cardine della squadra Uno sguardo tra presente e futuro: Powervolley Milano è lieta di annunciare ufficialmente il rinnovo del contratto per altre due stagioni sportive dell’opposto olandese classe 1992 Nimir Abdel Aziz. Il presidente Lucio Fusaro ed il giocatore hanno apposto, nella sede delle aziende del gruppo del patron, le firme sui contratti ...

Trame de 'Il Paradiso delle Signore' fino all'8 marzo : Marta non si presenterà al lavoro : Continuano a portare risultati eccezionali le storie dei protagonisti della fiction targata Rai. Le Trame dei prossimi episodi, che saranno trasmessi sulla rete televisiva pubblica da lunedì 4 marzo fino a venerdì 8 marzo, svelano che Vittorio informerà le Veneri e Clelia sulla canzone scelta per il nuovo catalogo. Nel frattempo, Marta non si presenterà al lavoro. Questa decisione presa dal direttore, senza mettere al corrente la futura moglie, ...

Varazze : incontro "Presente e futuro della nosTra vita nel mondo digitale" : L'associazione Scienza&vita di Varazze e Ucid , Unione Cristiana Imprenditori e dirigenti, sezione Savona, organizzano venerdì 1 marzo, al Kursaal Margherita, corso Matteotti 15, di Varazze, l'incontro dal titolo "...

Paolo Crepet : "L'Italia presente è fondata sullo Spritz e sui diplomifici. Gli intellettuali e la sinisTra dove sono? Foligno non è colpa solo di Salvini : "Lo dico da subito: non bisogna pensare che l'eruzione Salviniana sia la causa degli episodi di razzismo, o meglio dei casi di ostilità nei confronti del diverso. Il problema è che ci sono molti ignoranti pensano che la diversità sia una minoranza da combattere". Per Paolo Crepet è innegabile che episodi come quello avvenuto a Foligno - dove un maestro di scuola primaria ha fatto mettere in un angolo della classe un ...