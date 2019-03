Tottenham | il nuovo stadio come casa della NFL a Londra

Tottenham - ufficiale : esordio nel nuovo stadio il 3 aprile : Tottenham inaugurazione nuovo stadio – Il Tottenham Hotspur è finalmente pronto a inaugurare il suo nuovo stadio. Il club inglese ha fatto sapere che il match d’esordio nel nuovo impianto sarà il 3 aprile, contro il Crystal Palace. Una decisione presa a seguito del risultato nell’incontro di FA Cup tra Brighton e Millwall. «Dopo la […] L'articolo Tottenham, ufficiale: esordio nel nuovo stadio il 3 aprile è stato realizzato da Calcio ...

Naming rights nuovo stadio Tottenham – Il Tottenham ha comunicato di recente che nel mese di aprile si trasferirà ufficialmente nel suo nuovo stadio, sorto sulle ceneri dello storico "White Hart Lane". Il club londinese ha comunicato che ci saranno due test match a diversi livelli di capienza, prima di inaugurare ufficialmente l'impianto con una

Tottenham - problemi nel nuovo stadio : manca lo spazio per battere i calci d'angolo : Una delle domande più frequenti in Inghilterra riguarda il costo del nuovo impianto del Tottenham , ormai vicino all'inaugurazione ufficiale, il club ha annunciato che la prima gara si giocherà ad ...

Esordio Tottenham Nuovo stadio – Il Tottenham non potrà spostarsi nel suo Nuovo stadio durante questa stagione, a meno che gli Spurs non si spostino nel loro Nuovo impianto a partire dalla prossima partita in casa. Lo ha stabilito la Premier League che, secondo il "Times", avrebbe fatto sapere al club londinese che dovrà disputare

Ancora ritardi per il nuovo stadio del Tottenham : La messa in sicurezza del nuovo White Hart Lane richiederà altro tempo: se non verrà completata a breve, l'apertura potrebbe slittare alla prossima stagione