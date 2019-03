Torino | inchiesta sulle baby squillo | Mario Ginatta condannato a 8 mesi

Torino - neonato muore per broncopolmonite : aperta un'inchiesta : A seguito della morte di un neonato di appena 20 giorni, avvenuta il 2 febbraio, la Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Il piccolo era stato visitato all'ospedale Maria Vittoria per degli attacchi di tosse particolarmente forti e dei svenimenti improvvisi. Inoltre, il bambino dormiva per tutto il giorno e continuava a rifiutare il latte. I genitori, quindi, particolarmente allarmati, la notte del 31 ...