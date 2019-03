Toninelli | “Si alla portabilità della targa quando si cambia auto”

Crozza e la gaffe di Toninelli : “Si batte per le auto elettriche con il Suv? Come se Salvini salvasse i migranti con la Diciotti” : Nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 di Maurizio Crozza nella copertina non risparmia il ministro dei Trasporti e della Infratrutture Danilo Toninelli, dopo la gaffe al tg2 Motori. “Toninelli si batte per virtù delle auto elettriche e poi si compra un Suv Diesel ? È Come se Salvini si comprasse la Diciotti per fare i salvataggi in mare” L'articolo Crozza e la gaffe di Toninelli: “Si ...

Crozza e la gaffe di Toninelli : “Si batte per le auto elettriche e poi ha Suv? Come se Salvini si comprasse la Diciotti per salvare i migranti” : Nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 di Maurizio Crozza nella copertina non risparmia il ministro dei Trasporti e della Infratrutture Danilo Toninelli, dopo la gaffe al tg2 Motori. “Toninelli si batte per virtù delle auto elettriche e poi si compra un Suv Diesel ? È Come se Salvini si comprasse la Diciotti per fare i salvataggi in mare” L'articolo Crozza e la gaffe di Toninelli: “Si ...

Tav - Toninelli : “Si decide prima della prossima settimana. Bandi Telt? Non partono. E Tria rispetti il contratto” : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha comunicato una nuova scadenza entro cui il governo italiano prenderà una posizione definitiva sulla grande opera. “Entro la prossima settimana prenderemo una decisione” sulla Torino-Lione, “questo è certo”, ha detto a margine di una conferenza stampa in occasione della presentazione della Conferenza nazionale sul trasporto aereo. “Nei prossimi giorni faremo un incontro ...

Voto Abruzzo - Feltri infierisce su Di Maio - Toninelli e Fico : “Siete solo dei…” : Feltri affonda il colpo contro Di Maio, Toninelli e Roberto Fico dopo la sconfitta in Abruzzo Il Voto dell’Abruzzo lascia tante perplessità dentro il M5S, per questo motivo è il momento di “attaccare” mediaticamente i grillini, ci pensa Vittorio Feltri che da sempre non è stato mai morbido con i grillini in particolar modo Luigi Di Maio a cui una volta ha pure detto di voler essere presente al funerale del leader del M5s (Leggi ...