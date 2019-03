Toninelli sfiducia respinta ma la Lega non ci mette la faccia Salvini e i leghisti non

Senato boccia mozione sfiducia Toninelli. Diciotti : ok archiviazione per Di Maio-Conte-Toninelli : ...2018 a Catania il procuratore Zuccaro aveva chiesto l'archiviazione dell'inchiesta su Salvini per sequestro di persona aggravato ritenendo che il ministro fosse 'giustificato dalla scelta politica, ...

Sfiducia Toninelli - respinte le due mozioni di Pd e Forza Italia. Assente Salvini : Dopo sospensioni, proteste con tanto di cartelli, ‘bunga bunga’ urlati e gesti delle manette in Senato, sono state respinte le due mozioni di Sfiducia di Pd e Forza Italia presentate contro il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli. I sì alla mozione Pd sono stati 102, 159 i contrari, 19 gli astenuti. I senatori presenti erano 283, i votanti 280, la maggioranza era fissata a 131 voti. A favore del documento ha ...

Governo : Senato respinge entrambe le mozioni sfiducia a Toninelli : L'Aula del Senato ha respinto entrambe le mozioni di sfiducia individuali nei riguardi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. La mozione, presentata dal Pd, ha ottenuto 102 sì e 159 no; 19 gli astenuti. I Senatori presenti al voto sono stati 283 e i votanti 280. La mozione, presentata da Fi, ha ottenuto 110 sì e 157 no; 5 gli astenuti. I Senatori presenti al voto sono stati 275 e i ...

Sfiducia Toninelli - Casellati richiama Marcucci (Pd) sui tempi. Lui : “Mi lasci terminare - è da ieri che ci tortura” : Scontro in Aula tra il capogruppo Pd Andrea Marcucci e la presidente del Senato Elisabetta Maria Alberti Casellati, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla mozione di Sfiducia al ministro Danilo Toninelli. La bagarre si è accesa quando Casellati ha richiamato sui tempi l’esponente dem: “Mi lasci terminare, è da ieri che ci tortura”, ha rivendicato Marcucci. La replica: “Deve rispettare i tempi, si legga il ...

