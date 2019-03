Toninelli | non passa la mozione di sfiducia | «Attacchi alla mia persona sono partiti

Ennesima gaffe Toninelli - il Ministro risponde : “Diesel e usata? Costava meno e non paga il malus” : Arriva, tramite un post sulla pagina ufficiale Facebook, la risposta alle polemiche sull’acquisto di un’auto diesel da parte del Ministro Toninelli Nei giorni scorsi il Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è stato al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate durante un servizio del TG2 Motori in cui rispondeva alle domande della giornalista Maria Leitner. In breve, nonostante le iniziative volte a ...

Danilo Toninelli - il sondaggio di Nando Pagnoncelli che lo umilia : le cifre del suo disastro : Mesi travagliati per il governo gialloverde, soprattutto le ultime settimane, zeppe di dissidi e tensioni. E dunque, come escono i ministri di questo esecutivo dopo le frizioni degli ultimi periodi? Una fotografia arriva dal sondaggio Ipsos di Nando Pangoncelli pubblicato sul Corriere della Sera, ch

Cuneo-Asti ma non solo : Conte e Toninelli lunedì facciano un salto al Tenda e in Valle Stura! : Dopo Cherasco, Toninelli e Conte potrebbero fare un salto anche a Demonte, Aisone, Vinadio e poi al Tenda . Così potrebbero capire quanto è isolato questo pezzo di Italia. La Asti-Cuneo è un'...

Tav - Toninelli : 'Non siamo contro le grandi opere - siamo contro le grandi opere inutili' : Danilo Toninelli si diverte con le parole replicando ai senatori in aula sulla Tav. 'Non siamo contro le grandi opere, siamo contro le grandi opere inutili e totalmente, profondamente e ferocemente a ...

Toninelli arriva in Aula e si siede col M5s. La Russa lo sfotte : “Non tra i banchi del governo? Si sta preparando…” : In Senato sono in corso le dichiarazioni di voto sulla Tav. Ignazio La Russa sta parlando, quando a Palazzo Madama entra il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, nei confronti del quale Pd e Forza Italia hanno presentato una mozione di sfiducia. Il ministro si siede tra i banchi del M5s e La Russa viene interrotto dai colleghi di Fratelli d’Italia: “Ah, è arrivato Toninelli? Bene, vedo che non si siede tra i posti riservati ...

Toninelli sulla Tav : "Non siamo contro le grandi opere" : Questo governo ha importato una linea di politica economica incentrata sul rilancio degli investimenti pubblici al fine di stimolare l'economia del paese ed avviare una stagione di maggior crescita ...

Claudio Durigon ad Agorà umilia Danilo Toninelli : "Con lui non parlo nemmeno" : "Non giudico Danilo Toninelli perché non ho un confronto reale con lui. Siamo al governo insieme ma io faccio altro e poi a cena vado con altre persone". Claudio Durigon, sottosegretario leghista al Lavoro, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, sembra prendere le distanze dal collega di gove

Toninelli non vola più a Foggia. Piemontese : 'Trova 5 minuti per firmare un semplice nulla osta'. Il Comitato : 'Pronta diffida' : Approfondimenti Il Gino Lisa può aspettare, domani il ministro Toninelli non sarà a Foggia, e nemmeno a Bari,: visita rimandata 4 marzo 2019 Il Gino Lisa verso la svolta, ?,: il ministro Toninelli '...

Alta Velocità - Toninelli : “Non esiste un’altra analisi costi-benefici”. Conte : “Nessuna mini-Tav” : «Nessuno può dire che esiste un’altra analisi costi benefici sulla Tav. Ne esiste una sola, abbiamo dato solo ulteriore materiale per un dibattito». Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a proposito della nuovo documento prodotto dal Mit. Alla domanda se l’attuale tracciato internazionale Torino-Lione può essere migliorato senza fa...

Toninelli : non esiste un secondo dossier. Conte : mai appoggiato una “mini-Tav” : È giallo sul nuovo documento che considera solo spese e ricadute sul nostro Paese. Per il premier è stato richiesto dal Mit. Il ministro delle infrastrutture: «L’analisi-costi benefici è una sola»

