Tiro a volo | Coppa del Mondo Acapulco 2019 | nel trap misto chiudono quinti Jessica Rossi

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : nel trap misto volano in finale Jessica Rossi e Giovanni Pellielo! : Occorreva sfiorare la perfezione per andare in finale, e Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, Italia 1, ci sono riusciti: nelle qualifiche del trap misto della prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo di Acapulco, in Messico, gli azzurri totalizzano 148/150 e passano alla finale. Giovanni Pellielo riscatta l’opaca prestazione individuale facendo 75/75, mentre Jessica Rossi manca un piattello sia nella seconda che nella terza serie. ...

Tiro a volo : male Pellielo ad Acapulco : ANSA, - Acapulco, MESSICO,, 21 MAR - E' andata male agli azzurri impegnati nella gara di Fossa olimpica della prova di Coppa del Mondo di Tiro a

Tiro a volo : male Pellielo ad Acapulco : Acapulco, MESSICO,, 21 MAR - E' andata male agli azzurri impegnati nella gara di Fossa olimpica della prova di Coppa del Mondo di Tiro a volo ad Acapulco. Ad imporsi è stato l'australiano James Willet, dominatore con un perfetto 125/125 in qualifica e 47/50 in finale. Con lui sul podio l'egiziano Ahmed Zaher e il cinese ...

Tiro a volo - Qualificazioni Oimpiadi Tokyo 2020 : Italia ancora a quota zero nel trap - restano 10 pass a disposizione. Ma c’è l’ancora il ranking : Il quinto posto di Massimo Fabbrizi nel trap maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo fa sfumare la possibilità per l’Italia di staccare una carta olimpica: mentre al femminile le azzurre hanno già conquistato i due pass a disposizione, gli uomini sono ancora a secco, e al momento l’Italia non può schierare neppure coppie nella prova mista. Sono ancora 10 però i posti disponibili al maschile in competizioni alle ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : nel trap maschile Massimo Fabbrizi è quinto - svanisce la carta olimpica : Niente carta olimpica, almeno per il momento, per l’Italia del trap maschile: ad Acapulco, in Messico, nella prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo Massimo Fabbrizi chiude la finale al quinto posto e non riesce a staccare il pass per Tokyo. Sfuma così anche la possibilità di schierare una coppia nella prova mista, dato che al femminile l’Italia ha già conquistato entrambe le carte. Vittoria dell’australiano James ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Massimo Fabbrizi in finale nel trap - fuori Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo : Dopo il successo di Jessica Rossi, continuano a stupire gli italiani impegnati nella Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso ad Acapulco (Messico). Massimo Fabbrizi si qualifica per la finale del trap maschile, totalizzando lo score di 124 nelle eliminatorie e ottenendo il secondo posto dopo lo shoot off, superando il francese Sebastien Guerrero, l’egiziano Ahmed Zaher e il cinese Haicheng Yu, in ordine di piazzamento. Memorabile invece la ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Massimo Fabbrizi in finale nel trap - James Willett infallibile - fuori Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo : Dopo il successo di Jessica Rossi, continuano a stupire gli italiani impegnati nella Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso ad Acapulco (Messico), con Massimo Fabbrizi che si qualifica per la finale del trap maschile, totalizzando lo score di 124 nelle eliminatorie e ottenendo il secondo posto dopo lo shoot off, superando il francese Sebastien Guerrero, l’egiziano Ahmed Zaher e il cinese Haicheng Yu, in ordine di piazzamento. Memorabile ...

Tiro a Volo - Jessica Rossi vince la gara di Trap femminile ad Acapulco : staccato il pass per Tokyo 2020 : La tiratrice azzurra ha vinto la prima prova di Coppa del Mondo Issf ad Acapulco, qualificandosi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Jessica Rossi ha vinto la gara di Trap femminile nella prima prova di Coppa del Mondo Issf 2019 ad Acapulco, in Messico, e con l’oro ha staccato il pass per volare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 aggiudicandosi la seconda ed ultima Carta Olimpica per l’Italia. LaPresse/Alfredo Falcone La ...

Tiro a Volo - Jessica Rossi vince la 1ª tappa di Coppa del Mondo ad Acapulco : è carta olimpica nel Trap : ... la prestazione di Maria Lucia Palmitessa, Fiamme Oro,, che con lo score di 119/125 ha spareggiato con altre cinque tiratrici per uno dei sei posti in finale, Purtroppo per la Campionessa del Mondo ...

Tiro a volo - Jessica Rossi si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo 2020! Apoteosi in Coppa del Mondo ad Acapulco : L’Italia stacca la seconda ed ultima carta olimpica possibile nel trap femminile: a conquistarla per la nostra federazione è Jessica Rossi, che nella prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco, in Messico, vince la finale. Battuta in un rush conclusivo tiratissimo l’australiana Laetisha Scanlan, che aveva già ottenuto il pass per Tokyo, mentre è la Cina a prendere l’altro posto in Giappone, grazie al ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2019 : Massimo Fabbrizi in testa dopo le prime due serie del trap - in corsa anche Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo : dopo il secondo posto di Jessica Rossi nelle qualificazioni (clicca qui per saperne di più), continuano ad arrivare segnali positivi dagli italiani impegnati nella Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco (Messico). Ottima infatti la prestazione di Massimo Fabbrizi, a punteggio pieno dopo due serie delle qualificazioni del trap, così come il britannico Nathan Hales, il turco Yavuz Ilnam, l’indiano Prithviraj Tondaiman, il ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Jessica Rossi in finale nel trap - record del mondo di Satu Makela-Nummela : Arrivano buone notizie per i colori azzurri dalla tappa di Coppa del mondo di Tiro a volo 2019 in corso ad Acapulco (Messico), dove Jessica Rossi ha conquistato la finale del trap femminile, realizzando l’ottimo punteggio di 121, piazzandosi alle spalle solamente della finlandese Satu Makela-Nummela, capace di scrivere il suo nome nella storia, con i 123 piattelli che le sono valsi il nuovo primato mondiale nelle qualificazioni, mancando ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : nelle eliminatorie del trap femminile bene Rossi e Palmitessa - attardata Iezzi : Si è conclusa ad Acapulco, in Messico, la prima giornata delle eliminatorie del trap femminile valide per la Coppa del Mondo di Tiro a volo: buone notizie per l’Italia, con due azzurre in piena corsa per il passaggio alla finale, che domani, nella tarda serata italiana, assegnerà due carte olimpiche. Maria Lucia Palmitessa e Jessica Rossi hanno completato le prime tre serie di piattelli con il punteggio di 72/75, che vale il quinto posto ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Acapulco 2019 : Italia per rimpinguare il contingente alle Olimpiadi : Riparte il circuito maggiore del Tiro a volo: da domenica 17 a lunedì 25 marzo ad Acapulco, in Messico, scatterà la Coppa del Mondo con la prima tappa che metterà in palio due carte olimpiche per ciascuna delle quattro specialità olimpiche individuali della disciplina. In gara dodici Italiani che proveranno a conquistare i sei pass che ancora mancano all’Italia. Va ricordato che una carta olimpica non è nominale ma viene assegnata alla ...