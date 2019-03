The Sinking City | il gioco investigativo open world ispirato alle opere di H P Lovecraft

eurogamer

(Di giovedì 21 marzo 2019) Bigben annuncia che Thefarà parte del catalogo dell'Epic Games store a partire dal 27 giugno, giorno in cui sarà disponibile in tutto il mondo. La versione digitale per PC sarà venduta in esclusiva sullo store di Epic Games per un anno.Ambientato negli anni '20 dello scorso secolo, Theè und'avventura e investigazione, con una strutturadel famoso scrittore americano H.P.Il giocatore vestirà il ruolo di un investigatore privato appena arrivato nella città di Oakmont Massachusetts - una città che sta soffrendo per una serie di inondazioni senza precedenti di origini sovrannaturali. Il giocatore dovrà scoprire la fonte di ciò che ha preso possesso della città e della mente dei suoi abitanti.Leggi altro...

