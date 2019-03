The Outer Worlds sarà un' esclusiva temporale di Epic Games Store | Chris Avellone non è

eurogamer

(Di giovedì 21 marzo 2019) The, e molti altri titoli, arriveranno su PC in. Questo significa che l'atteso RPG targato Obsidian per PC non potrà essere acquistato su Steam.La decisione, come nel caso di Metro Exodus, ha spiazzato molti giocatori, i quali sottolineano come il nuovoabbia delle importanti mancanze dal punto di vista dei servizi.Ma, a quanto pare, non sono solo i giocatori ad essere spiazzati da questa decisione ma anche gli addetti ai lavori: il famoso autore di giochiha espresso il suo disappunto con un post su Twitter, dove si legge "managament di Obsidian, avevate solo un lavoro da fare":Leggi altro...

Gamesurf : #EpicGamesStore pigliatutto: avrà l'esclusiva anche di #TheOuterWorlds. - Eurogamer_it : #TheOuterWorlds esclusivo per #EpicGamesStore: Chris Avellone non è contento di questa decisione. - infoitscienza : Anche The Outer Worlds e Control saranno esclusive Epic Store su PC -