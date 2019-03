Terremoto in Campidoglio | il caso De Vito e i pericoli del limite del doppio mandato

ilfogliettone

(Di giovedì 21 marzo 2019) Due velocissime considerazioni sull'arresto del presidente del Consiglio comunale di Roma Marcello De, con la doverosa premessa che, fino a sentenza definitiva, l'esponente del MoVimento 5 Stelle dev'essere considerato innocente.Chi è Marcello De? E' un consigliere comunale - duemila euro di stipendio, poco più poco meno - che vive gli ultimi anni del suo secondonelle istituzioni. Stando al regolamento attuale dei Cinquestelle (Luigi Di Maio ha promesso che l'avrebbe cambiato, ma poi la cosa si è persa nel nulla), per Denon ci saranno altri "giri". Alla fine della consiliatura dovrà tornare alla "vita di prima", senza neanche la soddisfazione di aver incassato stipendi ben più corposi come quelli dei suoi colleghi parlamentari. E' plausibile che De, trovandosi in questa situazione, si sia fatto ingolosire dalle possibilità di guadagno illecito che gli ...

