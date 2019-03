Terna | piano strategico 2019-2023 | 6 | 2 miliardi di investimenti in Italia

Terna - in piano 2019-2023 investimenti per 6 - 2 mld - +20% - : Roma, 21 mar., AdnKronos, - Terna prevede nel piano strategico 2019-2023 i "più alti investimenti di sempre" del gruppo per la rete elettrica italiana, che saranno pari a 6,2 miliardi di euro, quasi ...

Energia elettrica - Terna : approvato il piano strategico 2019-2023 : oltre 6 miliardi in Italia : Il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A., sotto la presidenza di Catia Bastioli, con la riunione del 20 marzo conclusasi in data odierna, ha approvato il piano strategico 2019-2023 e i risultati consolidati del 2018, presentati dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Luigi Ferraris. Dichiarazione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris: “Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti nel 2018: ...

Terna - approvato il piano al 2023. Ferraris : "Raggiunti target - investimenti record in Italia" : Il CdA di Terna approva il piano strategico 2019-2023 che prevede 6,2 miliardi di euro di investimenti per la rete elettrica italiana , l'impegno economico di Terna più alto di sempre, con un ...

Huawei - il piano B esiste : se le relazioni con USA precipitassero - l’OS alTernativo verrebbe richiamato dalla panchina : S'è parlato molto della possibilità che Huawei stesse lavorando ad una soluzione proprietaria, ma ai rumor non è mai seguita una reazione ufficiale L'articolo Huawei, il piano B esiste: se le relazioni con USA precipitassero, l’OS alternativo verrebbe richiamato dalla panchina proviene da TuttoAndroid.

Il Parlamento britannico ha respinto il piano alTernativo su Brexit dei Laburisti - che ora sosterranno un nuovo referendum : Il Parlamento britannico ha respinto il piano alternativo su Brexit presentato dal partito Laburista, che da ora in poi sosterrà ufficialmente un secondo referendum sul tema. Il piano – tecnicamente, un emendamento che comprendeva un’unione doganale tra Regno Unito e Unione

Made in Italy - Carioca amplia il piano inTernazionalizzazione e sigla due nuove alleanze con Cina e India - : Carioca S.p.a., la storica azienda di Settimo Torinese famosa per i suoi pennarelli colorati, sigla un accordo con il partner cinese M&G leader in Asia nel mondo della cancelleria. Un'operazione che consente all'azienda di proseguire nel percorso di crescita e di rilancio del proprio brand a livello globale frutto di quattro anni di investimenti per &...

Piano di Sorrento alla Borsa InTernazionale del Turismo di Milano : Il Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, evento di punta della cittadina costiera, presente alla Borsa Internazionale del Turismo in programma a Fiera di Milano City dal 10 al 12 febbraio. Per Debora Caprioglio: “ I premi fanno bene ai territori e all’anima” Milano, 6 febbraio 2019 – Piano di Sorrento, cittadina costiera del Golfo di Napoli [...]

Stadio Roma - il Politecnico : “I trasporti previsti non bastano - serve alTernativa all’auto”. Ma il nuovo piano non esiste : Prima i trasporti e poi lo Stadio. E almeno il 60% dei tifosi utilizzi i mezzi pubblici. Il termine “catastrofico”, riferito alla viabilità del quadrante, resta lì, virgolettato e in grassetto, a ricordare che i flussi di traffico in direzione del futuro Stadio di Tor di Valle saranno insostenibili per la città di Roma. Questo “se” – e qui sta il punto – non si provvederà non solo a realizzare quanto già previsto in seno al nuovo progetto (del ...

Veneto : da Regione e Terna piano interventi per sicurezza e sostenibilità rete (4) : (AdnKronos) - Inoltre, sempre per garantire crescenti standard di sicurezza delle linee elettriche e minimizzare il rischio di collisione delle piante ad alto fusto con i conduttori e i sostegni, in stretta collaborazione con la Regione del Veneto e in sinergia con l’Autorità Forestale Regionale, ve

Veneto : da Regione e Terna piano interventi per sicurezza e sostenibilità rete (5) : (AdnKronos) - “La Regione – sottolinea il presidente della Regione Luca Zaia – si è dotata di una pianificazione sul fronte energetico con cui punta a sostenere la crescita del tessuto economico e sociale coniugandola con la sostenibilità ambientale. Sono sfide che investono anche le infrastrutture

Veneto : da Regione e Terna piano interventi per sicurezza e sostenibilità rete (3) : (AdnKronos) - Il progetto di riassetto della rete elettrica nell’Alto bellunese, che prevede la realizzazione di un collegamento elettrico a 150 kV tra Cortina ed Auronzo di Cadore interamente in cavo interrato, quale risultato di un lungo percorso di dialogo e collaborazione con la Regione del Vene

Veneto : da Regione e Terna piano interventi per sicurezza e sostenibilità rete (2) : (AdnKronos) - Sono previsti interventi fondamentali per la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica regionale. Tra questi: Il progetto di razionalizzazione tra Venezia e Padova che, grazie all’ascolto delle istanze provenienti dal territorio e a un continuo confronto con le is