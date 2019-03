Terna e le rinnovabili | 6 | 2 miliardi per abilitarle in Italia

firstonline.info

(Di giovedì 21 marzo 2019) In tutto il mondo, nei prossimi 20 anni saranno investiti 20.000di dollari per la transizione energetica, di cui quasi 8.000 in. E per ogni euro investito in, è ...

E_Futura : Avvio rapido del #capacitymarket è fondamentale per mantenere l'adeguatezza del sistema, permettere phase out del… - giorgiogivone : +57,6% per il fotovoltaico a febbraio - OaMGreenService : Dalla relazione di Terna del mese di febbraio si registra un aumento della produzione da fonti rinnovabili del +16,… -