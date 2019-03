Tennis | Miami | Sonego va | prima vittoria azzurra nei 1000 del 2019

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano eliminato da Ilya Ivashka nealla prosecuzione del match di ieri : Dopo l’interruzione di ieri, nella prosecuzione odierna il nostro Thomas Fabbiano perde nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami contro il bielorusso Ilya Ivashka, che si impone col punteggio di 6-4 1-6 6-3 in complessive due ore e venti minuti di gioco ed affronterà il britannico Kyle Edmund. Si riprende dal punteggio di 6-4 0-3 30-15 per il bielorusso, che è al servizio, ma l’azzurro riesce a strappare nuovamente il ...

ATP Miami – Esordio amaro per Thomas Fabbiano : il Tennista italiano fallisce la rimonta su Ivashka : Thomas Fabbiano ko all’Esordio nell’ATP di Miami: il tennista italiano ko al terzo set contro Ivashka, non riesce a completare la rimonta Dura appena 2 ore e 20 minuti l’esperienza di Thomas Fabbiano nel Miami Open 2019. Il tennista azzurro, attualmente numero 90 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto dal bielorusso Ilya Ivashka. Fabbiano è andato sotto 4-6 al primo set, salvo poi rifilare un netto 6-1 all’avversario nel secondo ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Lorenzo Sonego batte con pieno merito Martin Klizan e sfiderà John Isner al secondo turno : E’ una gran bella vittoria, quella che Lorenzo Sonego si prende nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami. Il torinese, che a maggio spegnerà 24 candeline, ha superato in due set lo slovacco Martin Klizan con il punteggio di 6-4 6-3, conseguendo una delle maggiori vittorie della sua carriera. Al secondo turno Sonego si troverà di fronte John Isner, nato una dozzina di ore di auto più a nord di Miami e testa di serie numero 9 del ...

Tennis - Miami : Azarenka batte Cibulkova : Nel 1998 ho battuto qui Coria quando ero ancora junior e Nalbandian in semifinale nella partita che mi ha permesso di diventare numero 1 del mondo nella categoria giovanile. Quell'anno si giocava per ...

Tennis - WTA Miami 2019 : i risultati del 20 marzo. La pioggia rallenta ancora il programma : La pioggia rallenta il programma del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dei 19 match di primo turno soltanto dodici vengono completati, tre vengono interrotti e quattro neppure iniziano. Questi ultimi sette match vengono definitivamente rinviati ad oggi e si disputeranno nel pomeriggio italiano. Tra i dodici incontri conclusi c’è la vittoria in tre set della bielorussa Victoria Azarenka sulla slovacca Dominika Cibulkova, mentre la ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : la pioggia condiziona la prima giornata e ferma Thomas Fabbiano. Eliminato Matteo Berrettini : La pioggia ha condizionato la prima giornata del Masters 1000 di Miami, che si disputa da quest’anno sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium (quello dei Miami Dolphins della NFL). Si sono giocate solo poche partite valevoli e scendevano in campo due italiani: Matteo Berrettini è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz, numero 54 del mondo e reduce dai quarti di finale ad Indian Wells, mentre Thomas Fabbiano ha dovuto interrompere il suo ...

Tennis - ATP Masters 1000 Miami 2019 : Thomas Fabbiano fermato dalla pioggia mentre rimontava : La pioggia interrompe per due volte Thomas Fabbiano proprio nel momento migliore, quando è in rimonta contro il bielorusso Ilya Ivashka nel primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro, perso il primo set 4-6, nel secondo al momento della seconda definitiva sospensione era avanti di un break, sul 3-0, con l’avversario al servizio nel quarto gioco, interrotto sul 30-15. Nel primo set per otto giochi il canovaccio è il ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Matteo Berrettini ko contro Hubert Hurkacz al primo turno in Florida : Non giungono buone notizie per il Tennis italiano dal “Miami Open“, secondo ATP Masters 1000 del 2019, che si disputa da quest’anno sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium (la “dimora” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Matteo Berrettini (n.52 del mondo) è stato sconfitto 6-4 6-3 in 1 ora e 12 minuti al primo turno dal polacco Hubert Hurkacz, numero 54 ATP, in grande condizione psicofisica dopo aver raggiunto i ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Lorenzo Sonego si qualifica per il tabellone principale : Lorenzo Sonego si è qualificato per il tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Il piemontese diventa quindi il quinto italiano nel main draw del secondo 1000 della stagione. Sonego ha sconfitto in due set l’americano Mackenzie McDonald, numero 60 Atp e quarta testa di serie delle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e quarantadue minuti di gioco. Sonego ha perso subito il servizio in apertura di primo set, ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2019 : Paolo Lorenzi sconfitto in due set da Felix Auger-Aliassime nell’ultimo turno di qualificazioni : Paolo Lorenzi non riesce a centrare la qualificazione al tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Miami. L’azzurro è stato superato dal rampante canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6(1) 6-2 nel match decisivo per l’accesso al main draw del torneo che si disputa in Florida. Nel primo set di grandi scossoni non ce ne sono: al servizio il canadese perde sei punti, l’italiano cinque, e non si arriva mai ...

Tennis - l’ATP Masters 1000 Miami al via : il torneo maschile su Sky : La stagione Tennistica 2019 ha ormai preso il via e gli appuntamenti da seguire per gli amanti dello sport con la racchetta si succedono a ritmo frenetico. Già da domani è in programma uno dei tornei che regala sempre grandi emozioni, il torneo maschile di Miami, il secondo del circuito ATP Masters 1000 del 2019. […] L'articolo Tennis, l’ATP Masters 1000 Miami al via: il torneo maschile su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Tennis - tabellone Miami : Djokovic con Thiem - Federer con Zverev : ... sarebbe un record,, cercherà di dimenticare la sconfitta a Indian Wells contro il tedesco Philipp Kohlschreiber che ha festeggiato il primo successo contro un numero 1 del mondo. Il serbo esordirà ...

Tennis - Qualificazioni Masters 1000 Miami 2019 : Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego al turno decisivo - eliminati Vanni e Quinzi : Sono stati quattro i giocatori italiani che hanno iniziato la loro avventura nelle Qualificazioni del Masters 1000 di Miami di Tennis. Paolo Lorenzi, Lorenzo Sonego, Luca Vanni e Gianluigi Quinzi sono scesi in campo, in Florida, per accedere al tabellone principale. Lorenzi, testa di serie n.17 del seeding, ha affrontato il belga Ruben Bemelmans, attualmente n.151 del ranking ATP. Un match estremamente combattuto che ha sorriso al senese con lo ...