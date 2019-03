Taylor Mega torna alla carica dopo la lite con Mughini | lungo sfogo

Taylor Mega risponde alle critiche di Giampiero Mughini in diretta tv : A “Live non è la D’Urso “volano parole grosse tra Taylor Mega e Giampiero Mughini, che aveva criticato, in maniera molto dura quel gruppo di ragazzi che oggi amano definirsi influencer. “Io avevo fatto quattro chiacchiere su questa parola oggi molto usata, su questo personaggio simbolo che sarebbe l’influencer – spiega il giornalista – parola inglese, uomo o donna, uno che influenza i suoi contemporanei: noi; allora mi sono chiesto, qual è ...

Taylor Mega sarebbe stata anche con donne - la sua 'mezza rivelazione' a Le Iene : Taylor Mega, ex protagonista dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, è stata scelta dalla redazione de Le Iene per realizzare un servizio in cui si parlava di Tinder, la popolare applicazione usata da tanti utenti per poter vivere incontri senza complicazioni sentimentali. L'influencer, nota anche per la relazione avuta con Flavio Briatore la scorsa estate, ha deciso di stare al gioco fingendosi una normale (si fa per dire) ragazza in cerca ...

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Le Iene - Taylor Mega 'seduce per gioco' su Tinder : tre ragazzi la rifiutano (VIDEO) : Taylor Mega è una famosa influencer che ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei famosi. La ragazza dal fisico statuario è stata ampiamente criticata nei mesi scorsi per aver rivelato di voler guadagnare un milione di euro al mese per vivere bene. L'ex fidanzata di Tony Effe ha inoltre dichiarato di fare cinque volte al giorno l'amore, frase che ha suscitato ancora di più la curiosità del popolo del web nei suoi confronti. Ieri sera è ...