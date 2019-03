Tav | Toninelli | ridiscuterla è dovere

Tav - da Forza Italia cartelli contro Toninelli : “Sfiducia? Lo facciamo per te”. Lui li fotografa - seduta sospesa : “Toninelli lo facciamo per te“. Queste le parole scritte nei cartelli di protesta esposti dal gruppo di Forza Italia al Senato durante la mozione di sfiducia nei confronti del ministro delle infrastrutture, il pentastellato Danilo Toninelli. Al termine del sarcastico intervento della senatrice azzurra, Alessandra Gallone, i senatori azzurri hanno sollevato i cartelli, chiedendo così le dimissioni del titolare del ministro dei ...

Ennesima gaffe Toninelli - il Ministro risponde : “Diesel e usata? CosTava meno e non paga il malus” : Arriva, tramite un post sulla pagina ufficiale Facebook, la risposta alle polemiche sull’acquisto di un’auto diesel da parte del Ministro Toninelli Nei giorni scorsi il Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è stato al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate durante un servizio del TG2 Motori in cui rispondeva alle domande della giornalista Maria Leitner. In breve, nonostante le iniziative volte a ...

Ennesima gaffe Toninelli - il Ministro risponde : “Diesel e usata? cosTava meno e non paga il malus” : Arriva, tramite un post sulla pagina ufficiale Facebook, la risposta alle polemiche sull’acquisto di un’auto diesel da parte del Ministro Toninelli Nei giorni scorsi il Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è stato al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni rilasciate durante un servizio del TG2 Motori in cui rispondeva alle domande della giornalista Maria Leitner. In breve, nonostante le iniziative volte a ...

Toninelli e la gaffe sull'auto diesel : 'L'ho comprata perché cosTava meno. Siamo oltre la follia' : Il ministro Danilo Toninelli è finito in una polemica scomoda dopo la sua gaffe al Tg2 Motori di qualche giorno fa, quando ha elogiato le auto elettriche criticando le auto diesel, per poi ammettere ...

Pubblicati bandi per la Tav. E Toninelli insiste : “E’ sospesa” : L'annuncio e' arrivato via social: come annunciato al termine del consiglio d'amministrazione di lunedi', Telt - la societa' incaricata di realizzare la Torino-Lione - ha pubblicato sulla Gazzetta europea gli 'avis de marche's', i bandi di gara per i tre lotti francesi del tunnel di base della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocita'. Valore complessivo dei lavori 2,3 miliardi di euro. Per i si' Tav "una buona notizia", che portera' "tanti ...

Tav - Toninelli : no perdita soldi e penali : 15.32 "Sulla Tav non c'è nessun vincitore e nessun perdente, conta l'interesse pubblico di un'opera che senza alcun pregiudizio i tecnici dicono essere fortemente negativa". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Toninelli, a margine dell'inaugurazione dello stabilimento Fincantieri nel Veronese. "L'opera ci costa più di quanti benefici ci possa dare" e ora "non partono i bandi, ma una manifestazione di interesse delle imprese", precisa. ...

Tav - Toninelli : "La Lega ha accettato la nostra impostazione" : È un Danilo Toninelli ottimista quello che si confessa a Il Fatto Quotidiano di oggi. Il ministro dei Trasporti vede letteralmente la luce in fondo al tunnel della Tav Torino-Lione: "C’è una novità importante nell’ultima lettera di Telt - dichiara il ministro - , perché precisa che negli inviti alle imprese a presentare candidature verrà inserita la facoltà per la stazione appaltante, cioè per la stessa società, ‘di non dare seguito in ogni ...

Danilo Toninelli : 'Telt ha ceduto - sulla Tav più tempo e a costo zero' : 'Non ho mai pensato di dimettermi' dice il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in una intervista al Fatto Quotidiano: 'Gestisco decine di dossier delicatissimi, non mi ...

Danilo Toninelli : "Telt ha ceduto - sulla Tav più tempo e a costo zero" : "Non ho mai pensato di dimettermi" dice il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in una intervista al Fatto Quotidiano: "Gestisco decine di dossier delicatissimi, non mi stupisce che qualcuno non mi voglia lì. Ma io sento il sostegno di tutto il Movimento, e l’ho avvertito anc

Tav - Esposito (Pd) : “Salvini vada fino in fondo a costo di far cadere il governo. Toninelli? Dice cose da avanspettacolo” : “Tav? Se è vero che Salvini vuole farla, non può che andare fino in fondo anche a costo di far cadere il governo. Ma come si fa a dire se Salvini sta Dicendo la verità o no? Non metto la mano sul fuoco sulle sue affermazioni, visto che è venuto al cantiere, si è fatto i selfie con gli operai e intanto sono passati due mesi e continuiamo a traccheggiare”. Sono le parole dell’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, intervistato a ...

Tav - Toninelli : 'Non siamo contro le grandi opere - siamo contro le grandi opere inutili' : Danilo Toninelli si diverte con le parole replicando ai senatori in aula sulla Tav. 'Non siamo contro le grandi opere, siamo contro le grandi opere inutili e totalmente, profondamente e ferocemente a ...

Toninelli sulla Tav : "Non siamo contro le grandi opere" : Questo governo ha importato una linea di politica economica incentrata sul rilancio degli investimenti pubblici al fine di stimolare l'economia del paese ed avviare una stagione di maggior crescita ...

Autostrade : Toninelli - 'presto Tavolo su fenomeno franoso A5' : Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Il fenomeno franoso è costantemente monitorato sia dal Comune di Quincinetto che dal Centro di Competenza della Protezione Civile su mandato della concessionaria autostradale Sav. Al fine di esaminare gli elementi acquisiti con il monitoraggio e l’individuazione di eventu

Autostrade : Toninelli - 'presto Tavolo su fenomeno franoso A5' (2) : (AdnKronos) - "Il Ministero dell’Ambiente informa che sul sistema Rendis la Regione Piemonte ha già caricato l’intervento di difesa idrogeologica del versante in sponda destra fiume Dora Baltea in località Chiappetti, per un importo richiesto pari a 4 milioni di euro. Per procedere all’erogazione de