repubblica

(Di giovedì 21 marzo 2019) Daniloresta al suo posto, alla guida del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Alnon passano, grazie a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti, le mozioni di ...

Federic97495840 : RT @Maxtom49: Gli F35 prima NO, poi SI, quindi forse, ora un po' si e un po' no. #TAV ma con la clausola di #dissolvenza. Accordo con la #C… - antonio13674643 : Tav, 'salvo' anche Toninelli, sfiducia in Senato bocciata. Bagarre in aula, lite Forza Italia-M5s TROPPI CAFFE E PO… - MassimGiannini : RT @repubblica: Tav, 'salvo' anche Toninelli, sfiducia in Senato bocciata. E il ministro annuncia la 'targa portabile' -