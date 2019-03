Tav | da Forza Italia cartelli contro Toninelli | “Sfiducia? Lo facciamo per te” Lui li

Matteo Salvini - Tav per forza : "Ho un sondaggio in mano". I numeri che svelano il bluff d iConte e Di Maio : Quello di Giuseppe Conte, di Luigi Di Maio e dei grillini sulla Tav è un bluff. E Matteo Salvini lo svela con poche, rapide mosse. All'ora di pranzo si presenta in tv a Sky Tg24 e assicura: "Andiamo avanti, l'Alta velocità si farà. Abbiamo sei mesi di tempo per trovare un accordo coi 5 Stelle". Legg

Tajani : "Se dicono no alla Tav - Forza Italia chiederà referendum" : Il governo gialloverde non sa da che parte andare. Se da una parte, Matteo Salvini e la Lega giudicano la Tav necessaria per il Paese, dall'altra Luigi Di Maio e grillini la vedono come una iattura. ...

Tav - Di Maio : "No prove di forza - chiedo lealtà" : La questione ora è politica, non tecnica. Se c'è accordo si fa tutto ". "L'analisi costi-benefici ha confermato che" dietro il no Tav dei 5 Stelle "non c'era un motivo ideologico, ma un fondamento ...

Tav - Lucio Malan e Forza Italia umiliano Di Maio e M5s : cosa tirano fuori in aula - la Casellati blocca tutto : Bagarre in aula al Senato alla conclusione dell'intervento del senatore Lucio Malan durante discussione di mozioni sulla Tav Torino-Lione. I senatori di Forza Italia espongono cartelli a favore dell'opera, "Sì Tav" e "Non fermate l'Italia" . A seguito della dimostrazione la presidente del Senato Eli

Tav - Forza Italia attacca Di Maio : “M5s talebani - ci riportate al Medioevo. Volete solo distruggere quello che non capite” : “Ci state riportando al Medioevo. Sulle infrastrutture, il Movimento cinque stelle si comporta come il peggiore dei talebani“. Ad attaccare, durante il question time alla Camera con il ministro Luigi Di Maio, il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, intervenendo sul caso Tav e sulle possibili ricadute occupazionali in caso di stop all’opera. “Ricorda quando si scavò il traforo del Frejus? C’era chi aveva ...

Mozione di sfiducia per Toninelli da parte del PD e Forza Italia per la questione Tav : Toninelli, PD e FI presentano al Senato la Mozione di sfiducia I dem: “Ha mentito spudoratamente al Parlamento” Sono state calendarizzate per il 21 marzo in aula al Senato le mozioni di sfiducia presentate da Pd e FI nei confronti del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo … Continue reading Mozione di sfiducia per Toninelli da parte del PD e Forza Italia per la ...

Ok Senato al Decretone - passa alla camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : ... mancano all'appello 40 miliardi di euro e manca all'appello in quest'Aula anche il ministro dell'Economia ma ne capisco l'imbarazzo". AnnaMaria Bernini, annunciando il voto negativo di Forza Italia, ...

Decretone - ok del Senato - passa alla Camera. In Aula Casellati fatica a contenere Taverna e Forza Italia : Via libera del Senato al Decretone sul reddito di cittadinanza e "Quota 100" con 149 sì, 110 no e 4 astenuti. Il provvedimento passa dunque all'esame della Camera.È stata una seduta molto accesa per l'approvazione della misura simbolo dell'alleanza gialloverde. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha faticato a contenere prima Forza Italia e poi Paola Taverna dei 5 stelle. È andata in scena la protesta di Forza ...

Decretone - Forza Italia protesta nell’Aula del Senato con gilet azzurri. Bernini : “Sì lavoro - sì Tav - no alle bugie” : La capogruppo di Forza Italia al Senato, Annamaria Bernini, nel corso della dichiarazione di voto sul decreto su reddito e pensioni: “Sì al lavoro, sì alle infrastrutture, sì alla Tav, no alle bugie del governo che ruba il futuro agli Italiani” L'articolo Decretone, Forza Italia protesta nell’Aula del Senato con gilet azzurri. Bernini: “Sì lavoro, sì Tav, no alle bugie” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milano : Forza Italia a convegno per dire Sì Tav - Sì Sviluppo : Oggi dobbiamo rivendicarlo con orgoglio e lo dobbiamo rivendicare come tratto distintivo della nostra battaglia politica. Oggi e domani. Perché noi non avremmo avuto dubbi se fossimo stati al governo,...

Tav - Pd e Forza Italia mettono i gialloverdi spalle al muro. Lega e M5s preparano una mozione "vuota" per sfangare la prova dell'aula : Forza Italia schiaccia sull'acceleratore. La capogruppo Mariastella Gelmini prende la parola nell'Aula della Camera e annuncia il ritiro degli emendamenti presentati alla riforma costituzionale. Ciò significa che i tempi per l'approvazione saranno più veloci e già domani si potranno discutere le mozioni sull'Alta velocità Torino-Lione: "Le nostre proposte rimangono inascoltate - dice l'azzurra - pensiamo quindi che ...

Ponti : 'A forza di Tav faremo la fine della Grecia' : A Vicenza l'associazione ForgiareIdee ha organizzato un convegno che ha visto come ospite principale Paolo Foietta , già commissario governativo alla Torino- Lione, il quale in quella sede aveva mosso ...

Tav - Forza Italia smonta il governo : "Va fatta - porta progresso e benefici" : "Tav: sì, no, forse. In queste ore ne stiamo sentendo davvero delle belle. E credo sia arrivato il momento di dire chiaramente agli Italiani che la fantomatica analisi costi-benefici è una fake news, una bufala appaltata ai comitati no Tav, priva di valore effettivo". Lo ha scritto sul suo profilo Facebook, in queste ore, Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera. Che ha poi aggiunto: "La Torino-Lione è un'opera che ...

