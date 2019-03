Tangenti per il nuovo stadio della Roma Indagato anche l’assessore Frongia

Mezzacapo : non erano Tangenti ma solo compensi per attività professionali : Roma – “Non erano tangenti ma solo compensi per attivita’ professionali. Curavo transazioni e attivita’ che si svolgono di norma nella Pubblica amministrazione”. A dirlo l’avvocato Camillo Mezzacapo, arrestato insieme a Marcello De Vito nell’inchiesta ‘Congiunzione astrale’ legata alle attivita’ collaterali allo stadio della Roma, durante l’interrogatorio di garanzia ...

Tangenti in Campidoglio - oggi interrogatorio di garanzia per De Vito : L'ex presidente M5s dell'Assemblea capitolina e stato arrestato per corruzione nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Di Maio ha annunciato l'immediata espulsione ...

Tangenti per lo stadio - arrestato il presidente M5S del Comune di Roma : Lei, con la forza di chi sembra impermeabile tanto alle critiche sul suo operato quanto agli arresti che ne scandiscono l'avventura politica, affronta l'ennesimo temporale: 'C'è tanto lavoro da fare ...

Tangenti per lo stadio - arrestato il presidente M5S del Comune di Roma : Roma, ancora Roma, sempre Roma. È il terzo arresto per corruzione dell’era Raggi. Forse, il più doloroso, perché Marcello De Vito era un esponente storico del Movimento 5 Stelle romano, ex candidato sindaco, presidente dell’Assemblea capitolina. Oggi, invece, è nel carcere romano di Regina Coeli, accusato di corruzione e traffico di influenze illec...

Tangenti per lo stadio - arrestato De Vito (M5S). Raggi : «Niente sconti a chi sbaglia» : Dopo gli arresti di giugno, il presidente dell’assemblea capitolina avrebbe continuato a prendere mazzette. Perquisizioni in Campidoglio. Di Maio: «Via dal Movimento»

Roma - presunte Tangenti per lo stadio : arrestato Marcello De Vito (M5S). Raggi : «Niente sconti a chi sbaglia» : Dopo gli arresti di giugno, il presidente dell’assemblea capitolina avrebbe continuato a prendere mazzette. Perquisizioni in Campidoglio. Di Maio: «Via dal Movimento»

Stadio Roma - arrestato De Vito (M5S) per Tangenti. Di Maio : «Vicenda vergognosa - è fuori dal Movimento» : Il presidente della assemblea capitolina Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle è stato arrestato dai carabinieri per corruzione nell’ambito della inchiesta della Procura sul nuovo Stadio della Roma. Nella stessa indagine, altri tre arresti e una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di due imprenditori. I reati ipotizzati, a seconda delle posizioni, sono di corruzione e ...

MARCELLO DE VITO ARRESTATO PER Tangenti/ Stadio Roma - Di Maio "espulso dal M5s" : Nuovo Stadio Roma, MARCELLO De VITO ARRESTATO per corruzione e TANGENTI: Di Maio 'presidente Assemblea Campidoglio è espulso dal M5s, vergogna'

Marcello De Vito arrestato per Tangenti sul nuovo stadio Roma/ Tornado in casa M5s : Marcello De Vito, consigliere comunale di Roma del M5s è stato arrestato stamane con l'accusa di corruzione: tangenti sul nuovo stadio Roma

Roma - presunte Tangenti per il nuovo stadio : arrestato Marcello De Vito del M5S : Un terremoto giudiziario ha coinvolto in queste ore il Movimento Cinque Stelle della capitale. I carabinieri, in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del dip del Tribunale di Roma, hanno proceduto all'arresto di Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina, e di altre 3 persone (due delle quali sono ai domiciliari), accusate a vario titolo di corruzione. Secondo le ipotesi dei pm Barbara Zuin e Luigia ...

Il grillino De Vito arrestato per corruzione : presunte Tangenti sullo stadio della Roma : Una nuova tegola giudiziaria si abbatte sul Movimento 5 Stelle e su Virginia Raggi. Questa mattina il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito è, infatti, finito in manette con l'accusa (pesantissima) di corruzione. Secondo gli inquirenti, che stanno portando avanti l'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, ci sarebbero in ballo tangenti legate alle autorizzazioni per alcuni progetti immobiliari. Insieme a lui sono finiti agli ...

Roma - arrestato l'M5S De Vito "Tangenti per il nuovo stadio" : L'indagine ha fatto luce su una serie di operazioni corruttive realizzate da imprenditori attraverso l'intermediazione di un avvocato ed un uomo d'affari che fungono da raccordo con il Presidente dell'Assemblea comunale Segui su affaritaliani.it

Roma - presunte Tangenti per lo stadio Arrestato Marcello De Vito (M5S) : Indifferente agli arresti di giugno, Marcello De Vito avrebbe continuato a prendere mazzette. In manette anche l’avvocato Mezzacapo. Imbarazzo nel Movimento

Nuovo stadio Roma : arrestato il presidente 'pentastellato' dell'assemblea capitolina per presunte Tangenti : Nuovo stadio Roma, le difficoltà nella realizzazione dell'opera proseguono, un Nuovo intoppo sembra poter rallentare ancora l'a nascita dell'impianto arrestato il presidente dell'assemblea capitolina ...