Suor Enza Frignani | la fede cantata sul palco

Ex Suor a condannata anche in appello a tre anni e mezzo per violenza sessuale : Tre anni e mezzo di carcere per l’ex suora Maria Angela Farè, e 50 mila euro di risarcimento che dovrà versare ai genitori della vittima l’istituto a cui apparteneva la religiosa, le ‘Figlie di Maria ausiliatrice’. Lo ha stabilito la Corte d’ appello di Milano, che confermando la pena di primo grado ha ritenuto la donna colpevole di avere violentato...

Vaticano - funzionario che cura casi di violenza accusato di molestie sessuali da ex Suora : Hermann Geissler, Capo Ufficio della Congregazione per la Dottrina della Fede, si è dimesso dopo le accuse di molestia sessuale rivoltegli da un'ex suora. Il sacerdote si dichiara innocente, ma si è comunque ritirato dal suo ruolo all'interno della Santa Sede. Adesso chiede che il suo lavoro non venga interrotto, ma aggiunge che potrebbe passare alle vie legali per affrontare la questione. In realtà però, secondo un'intervista alla vittima ...