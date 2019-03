Sul pullman pieno di benzina | ecco i ragazzini che ci salveranno

ilfoglio

(Di giovedì 21 marzo 2019) Mamma siamo in une ci stanno uccidendo, ha detto Adam a sua madre, al telefono, e lei non capiva e non ci credeva (“perché in effetti io faccio spesso degli scherzi”, ha raccontato, dopo, Adam) e lui le diceva: ti prego aiutami. Ci stanno portando via, in un posto sconosciuto. Ma questi bam

TgLa7 : #Bus in fiamme: il racconto di #Adam e la telefonata alla mamma. Il bambino, intervistato a l'@Ariachetira da… - dominetmilan : RT @Ruttosporc: Dopo i terrapiattisti, un altro episodio di ordinaria follia. 4 juventini di Corigliano Calabro si rifiutano di pagare il b… - mchicco : Pronto signore, ci stanno rapendo in un pullman. Non è un film questo. Non avrei mai avuto questa freddezza -