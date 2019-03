Sui mercati azionari europei si avvertono alcuni scricchiolii preoccupanti

Continua la fase positiva Sui mercati - alla vigilia del FOMC : Da notare che il dato sulle expectations per l'economia Eurozone è passato da -16.6 a -2.5. Sembra una buona indicazione del recupero delle attese di crescita europee. A caccia di una motivazione per ...

La Fed decide Sui tassi di interesse - mercati in attesa : L'appuntamento è comunque considerato importante dagli investitori perché rappresenta una verifica sullo stato di salute dell'economia americana, verranno diffuse le nuove stime sulla crescita, e ...

Petrolio - quotazioni contrastate Sui mercati asiatici : Roma, 18 mar., askanews, - quotazioni del Petrolio contrastate sui mercati asiatici. Il Wti cede lo 0,15%, a 58,72 dollari al barile, mentre il Brent guadagna lo 0,04%, a 67,19 dollari al barile.

Clima - fave e asparagi già Sui mercati : effetti ‘finta’ primavera : Gli effetti dei cambiamenti Climatici o anche semplicemente di una variabilita’ stagionale che sta diventando quasi una regola non sono piu’, ormai, una novita’ in agricoltura. Ma quest’anno la ‘finta’ primavera ha fatto si’ che le primizie siano decisamente in anticipo: per esempio, a Roma si vendono gia’ il carciofo romanesco, le fragole e gli agretti; le prime fave sono gia’ raccolte nel ...

Venezuela - a un passo dal cambiamento : l'impatto Sui mercati : ... eventualmente anche collegato alla performance economica futura del Paese, potrebbero rappresentare un fattore di svolta per le prospettive dell'economia Venezuelana . E dunque una notizia molto ...

Cina : crolla l'export in febbraio - -20% - - panico Sui mercati : Nonostante le misure di sostegno, l'economia cinese continua a mostrarsi in affanno. Ne è prova il crollo delle esportazione nel mese di febbraio, che hanno segnato un calo annuale del 20,7% contro le attese di -4,8% e a fronte della ...

Quanto pesa la politica Sui mercati? Di più. E non li fa funzionare bene : A questa mutata struttura di incentivi nella competizione politica, il mondo dell'economia e dei mercati ha generalmente faticato ad adattarsi, e lo ha fatto con lentezza e dubbi. Eppure, se ...

Mercati snobbano alert recessione - fari Sui banchieri centrali : In caso di brusca frenata dell'economia, scenario che l' FMI prevede si avveri, le imprese non riusciranno a rimbordsare le somme che hanno chiesto in prestito ai Mercati. Vorrebbe dire assistere a ...

Resta costruttivo il mood Sui mercati globali : Resta il fatto che imporre ad un paese un livello di cambio è un ipotesi ardita, in particolare se gli si sta chiedendo di aprire e liberalizzare l'economia. Detto questo, al G 20 di Shanghai nel ...

Petrolio : quotazioni contrastate Sui mercati asiatici : Roma, 20 feb., askanews, - Giornata contrastata per le quotazioni del Petrolio sui mercati asiatici. Il Wti guadagna lo 0,07%, a 56,52 dollari al barile, mentre il Brent si mostra in calo dello 0,10%, ...

Recessione nel 2019? Quale impatto avrebbe Sui mercati? : Se escludiamo l'indebitamento delle aziende, è difficile individuare eccessi o squilibri macroeconomici nell'economia statunitense. Un altro aspetto che rende questo ciclo diverso dagli altri è l'...

Bond - la Juventus vince anche Sui mercati. Ma il bilancio sarà in perdita : Da una parte la «grande soddisfazione» per essere stati «la prima società calcistica ad emettere Bond di questo tipo», cioè senior e non garantito, per dirla con le parole del presidente Andrea ...

I mercati riflettono Sui risultati - migliori delle aspettative : Un sondaggio sui Fund Managers condotto a livello globale e pubblicato il mese scorso ha evidenziato che il 60% degli investitori si aspetta un'economia più debole nel corso del prossimo anno, il ...

I mercati riflettono Sui risultati - migliori delle aspettative : ed Estée Lauder Cos., non sono riuscite a raggiungere le previsioni degli utili del primo trimestre a causa del peggioramento delle prospettive dell'economia globale e dell'incertezza sulla politica ...