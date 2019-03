Sud America | Argentina | Cile | Paraguay e Uruguay confermano candidatura per Coppa del

Italiani desaparecidos in Sud America : chiesto l’ergastolo per i 24 imputati del Processo Condor : Gli imputati sono politici e militari di Bolivia, Cile, Perù e Uruguay, tutti accusati di aver avuto un ruolo nella scomparsa di 23 cittadini Italiani che si opponevano ai regimi fascisti sudAmericani.Continua a leggere

Dal 15 al 17 marzo - al "Terre di confine filmfestival" - ad Asuni - una festa del cinema tra Sardegna e Sudamerica. : ... oltre agli spazi del MEA-Museo dell'Emigrazione e del Centro di documentazione, Casa Porcu Cau,, anche diverse attività del paese per accogliere mostre, spettacoli e concerti. Arriveranno ...

Facebook e Instagram down in Europa - Usa e Sudamerica. 'Al lavoro per risolvere' : ...persone che si domandano se il problema a uno dei loro social network preferito sia un caso isolato che riguarda solo loro oppure se sia un problema generalizzato ad intere aree o a tutto il mondo. ...

Maradona diventa l'ingresso dell'Argentinos : tutti i tunnel più pazzi dal Sudamerica. FOTO : Omaggiato dall'Argentinos Juniors, suo primo club in carriera e al quale è stato intitolato lo stadio, El Pibe de Oro non è l'unico simbolo di una squadra argentina ad ispirare i gonfiabili che ...

Il soffio degli Alisei : vaste nubi di sabbia del Sahara arrivano sul Sud America : [flowplayer id="147920"] L'avvento del famigerato "El Nino" sul Pacifico, ovvero il riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico orientale, non sta quasi per nulla influenzando l'andamento...

Il finale di Lethal Weapon 3 lascia pensare ad un possibile rinnovo : tutti in Sud America per la quarta stagione? : Sicuramente i fan di Lethal Weapon 3 sono coloro che in questo anno hanno sofferto di più. Sicuramente se ci fosse una classifica a loro andrebbe la palma dei vincitori ma qualcosa potrebbe essere cambiato ieri sera con il finale della terza stagione in onda e i fan pronti a tirare ad un sospiro di sollievo intravedendo la possibilità di un possibile rinnovo. Chi ha seguito la serie in questi tre anni sa bene che niente è stato mai certo e ...

Maduro - Usa vogliono guerra in Sudamerica : ANSA, - WASHINGTON, 26 FEB - Gli Stati Uniti "stanno cercando di provocare una crisi per giustificare un'escalation politica e un intervento militare in Venezuela, per portare la guerra in Sudamerica: lo ha detto Nicolas Maduro in una intervista alla Abc. 26 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Violentissima scossa di terremoto in Sud America : epicentro fra Ecuador e Peru' : Una Violentissima scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle ore 10.17 italiane, in Sud America, fra Ecuador e Perù. Secondo le prime stime, ancora provvisorie, il sisma ha avuto...

Governo fra Sudamerica e sinistra anni Settanta : 'I grillini sono, come li chiamo io, 'domandisti', sono una corrente degenerata del keynesianesimo' dice Riccardo Puglisi, docente di economia all'università di Pavia. I loro sforzi si sono ...

Per i Mondiali del 2030 candidatura quadrupla dal Sudamerica. Il Cile si unisce a Uruguay - Argentina e Paraguay : Si tratta di un evento a cui il Sudamerica tiene molto perché celebra la ricorrenza del centenario del torneo che assegna il titolo di nazione campione del mondo dello sport più amato del pianeta. La ...

Mondiali 2030 - ufficializzata dal Sudamerica una candidatura congiunta : candidatura Mondiale 2030 – Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay hanno deciso di presentare ufficialmente un’offerta congiunta per ospitare i Mondiali di calcio nel 2030. Come rporta “Goal”, la conferma arriva dal presidente del Cile, Sebastian Pinera, che ha annunciato la candidatura attraverso i social. Si tratterebbe della seconda volta nella storia per l’Uruguay, che già […] L'articolo Mondiali 2030, ufficializzata dal ...

Padova. Furto a scuola - maestra indagata per aver perquisito un bimbo di origini Sudamericane : PADOVA Il furtarello avvenuto un paio di settimane fa in una scuola elementare dell'Alta Padovana, a opera quasi certamente di uno studente, ha finito con il cacciare nei guai la maestra che voleva a ...

Under 20 - clamoroso Ecuador : è campione del Sudamerica : L' Ecuador ha riscritto la storia e ha vissuto la notte più bella. I ragazzi della Nazionale Under 20 hanno vinto il campionato Sudamericano di categoria, contro ogni pronostico. Una vittoria pazzesca ...

Tour Colombia 2019 : da Froome a Quintana - grande spettacolo in Sud America : Prosegue il calendario del ciclismo su strada in terra sudAmericana: dopo essere stati in Argentina ci si sposta verso il Tour Colombia, seconda edizione della corsa a tappe che già l’anno scorso ha offerto un discreto spettacolo. L’organizzazione infatti è riuscita ad invitare davvero tante squadre importanti, con molti dei corridori più forti al mondo. Saranno sei le tappe da percorrere: una cronometro a squadre iniziale di 14 ...