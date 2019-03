blogo

(Di giovedì 21 marzo 2019), memorabile portiere della Juventus degli anni Ottanta, è statoall'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.L'ex calciatore è stato operato a causa di un'del disco, ma ci ha tenuto a rassicurare i fan sul buon esito dell'operazione. "Intervento riuscito", ha scritto su Instagram l'ex bianconero, che ha pubblicato una sua foto sul letto d'ospedale con il pollice all'insù. "Poi torno a giocare", ha scherzato in un post successivo.per: "Ilsi" 21 marzo 2019 07:00.

gossipblogit : Stefano Tacconi ricoverato per ernia: 'Il medico si chiama Zenga' - zazoomblog : Stefano Tacconi ricoverato in ospedale: intervento chirurgico per l’ex portiere - #Stefano #Tacconi #ricoverato - tifodotblog : Operazione riuscita per Stefano Tacconi. -