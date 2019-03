Stash dei The Kolors preso di mira sui social | “Mi augurano la morte”

Amici 18 : Stash dei The Kolors abbandona? “Spero capirete…” : Stash dei The Kolors: lo sfogo del professore di Amici di Maria De Filippi Stash dei The Kolors, come molti sapranno bene, insegna canto agli allievi di Amici 18. Tuttavia l’uomo, in queste ultime ore, ha fatto molto parlare i suoi fan, e non solo, per uno strano sfogo che ha fatto su instagram. Cos’ha detto? Il giovane leader dei The Kolors ha rivelato poco fa sul social fotografico: “Ho provato a fare l’impossibile per ...