Stadio Roma | assessore Frongia indagato per corruzione

Stadio Roma - Frongia - M5S - indagato per corruzione : 'Favori a Parnasi' : assessore allo Sport del Comune di Roma e, è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sul giro di tangenti e favori all'imprenditore per la realizzazione dello a Tor Di Valle. Si tratta dello stesso ...

Stadiopoli a Roma : non paghino società e tifosi : Quella della Roma non è una stagione sportiva, è la Legge di Murphy applicata al calcio: "Se c'è una cosa che può andare male, lo farà". Poteva esserci qualcosa di peggio nella finora semi-tragica ...

Roma - Fassina : “dietro progetto Stadio gigantesco piano di speculazione edilizia” : Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma e deputato di LeU, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’arresto di De Vito. “Purtroppo sono altre giornate brutte per Roma –ha affermato Fassina-, altre giornate in cui ancora una volta la politica viene coinvolta da meritorie indagini della ...